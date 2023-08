El Dipy apuntó contra Lali por sus dichos contra Milei: “Se llevan platita del gobierno”

La performance de La Libertad Avanza (LLA) en las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) generó una contundente grieta en el lugar menos esperado: el mundo del espectáculo. Resulta que las palabras de Lali Espósito contra el candidato más votado en las primarias, Javier Milei, causó las críticas y muchos menos elogios de parte de la farándula local.

En pocas palabras, la cantante no dudó en acudir a sus redes sociales para manifestar su malestar y señalar lo "peligroso" y "triste" que sería un país gobernado por Milei. "No me pone para nada mal que me ´bardeen´ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. Del único bando que voy a estar siempre es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos", escribió.

Esto generó que cierto grupo de "famosos" salga a liquidar a la cantante en las redes sociales y el último en salir a enfrentar a la ex Casi Ángeles fue David Adrián Martínez, más conocido por su alias de cantante cumbiero El Dipy, quien logró quedar como segunda fuerza en La Matanza, uno de los bastiones históricos del peronismo, con el 23,07 por ciento de los votos para LLA.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Consultado sobre las palabras de la artista internacional sobre el líder de su coalición, el cantante de cumbia afirmó: “Más peligroso es tener el dólar a 760 hoy. Más peligroso es la muerte de Morena. Más peligrosa es la inseguridad de este país. Más peligroso es todo lo que está pasando con el hambre en la Argentina".

El candidato a intendente de La Matanza por el partido La Libertad Avanza aseguró que "hay que ver también esa parte, no solamente políticamente porque no te guste un candidato, o porque haya ganado otro candidato. Hay que ver otras cosas, también, de por qué este gobierno es muy peligroso. Y de eso no se habla, tampoco. Se habla del peligro del que viene, pero no del peligro de lo que está pasando ahora”.

El artista habló con un movilero de Poco Correctos (El Trece) y no dudó en castigar a Lali y al resto de los famosos que se pusieron en contra de Milei. “Yo te voy a dar un solo ejemplo: cuando el dólar estaba 23 pesos, Pablo Echarri decía que la patria estaba en peligro. Y hasta salieron a hacer marchas, comunicados, que no se metan con los jubilados y todo eso. ¿Y hoy? ¿Y ahora donde están con el dólar a 775 pesos? ¿Dónde están? Parece que no está la patria en peligro”, dijo.

Y sentenció: “Y ahí te das cuenta de que se llevan alguna platita del gobierno, ¿no? Hoy, ver a artistas que están callados por el hambre o por lo que pasa en la Argentina, verlos callados y antes escucharlos gritar, me parece que habla mucho más de ellos que de nosotros”. Lo cierto es que la actitud de la actriz despertó un gran repudio dentro del anónimo mundo de las redes sociales, ya que cientos de internautas salieron a responder en su afán por defender a Milei.

Lo llamativo, sin embargo, fue que también hubo algunos famosos y figuras del espectáculo local que no dudaron en aprovechar la situación para atacar a la cantante sin escrúpulos. Por ejemplo, Roberto Piazza, salió directamente a insultar a la ex Casi Ángeles. "Lali, lo triste es gente como vos. Ahora se te va a terminar tu éxito barato, soberbia de merde (sic)", escribió el diseñador que ya había decidido cuestionar a la artista en noviembre del año pasado por usar lenguaje inclusivo.