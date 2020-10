El Dipy denunció a un periodista que lo acusó de no pagar la cuota alimentaria de uno de sus hijos

El cantante de cumbia El Dipy desde hace varias semanas es noticia por sus continuas críticas hacia la dirigencia política, pero sin embargo en las últimas 72 horas sumó un nuevo enemigo: el periodista Ezequiel Guazzora. ¿Qué pasó? El comunicador, identificado por sus videos con entrevistas y acusaciones a periodistas críticos del kirchnerismo, sostuvo que el cantante no pagaba la cuota alimentaria a un hijastro, por lo que el Dipy estalló en bronca y lo denunció por difamación.

Todo comenzó cuando Guazzora decidió subir unos mensajes cuyo origen no explicó de dónde proviene, de un presunto hijastro de El Dipy en donde lo acusa de no pasar lo que corresponde manutención. “Hago público estos mensajes porque alguien debe sacarle la careta al Dipy. Fue capaz el muy miserable de robarle una canción a Agustín, su propio hijo. Despotrica contra el Gobierno Nacional y sus hijos cobran la ayuda IFE porque con lo que les pasa no les alcanza. Vos fijate”, tuiteó el periodista junto a imágenes de esos chats.

Toda esta situación generó que ayer por la noche El Dipy mostrara en sus redes sociales la denuncia y le reclamó que se retracte. “Hola Guazzora acá te envío una cosa. Léela hasta el final. Su llama denuncia. Espero tus disculpas públicas en todos los medios televisivos radiales y de redes sociales o vas a tener que responder con todas las de la ley. Loviu eze. Besurris”, replicó el Dipy.

Como no podía pasar otra cosa, ambos empezaron a cruzarse fuerte por Twitter y el que tuvo que salir a poner paños fríos fue otro periodista identificado con el kirchnerismo: Diego Brancatelli. Al ver el tuit con la denuncia, Guazzora cantó reutruco: Jajajajaja gracias Dipy x reconocerme como periodista. Una pena no saber en que juzgado está, ni siquiera sello aparece. No iniciaste nada. Avísame cuando hayas hecho la denuncia.. No pensé que fueras tan cagón... Huevos como 2 fititos!”, escribió.

Pero, obviamente, el cantante de cumbia tampoco se quedó callado y salió con los tapones de punta: le pidió a su abogado que salga a responderle a Guazzora. “Jajajajaja pobre loco, teneme al tanto porfa!!! Y si querés después te paso algún libro así vas entendiendo algo de política. El Dipy aparte de no tener los 2 huevos como un fitito, ahora tiene el título de gran vendedor de humo!!!”, le respondió el periodista.

“Madura el nocaut? Jajjajajjaja Te hiciste el abogado Guazzora y empezaste el tweet "Habro hilo" HABRO. Juro que pago por ver la cara que pone cuando le llegue. No tiene precio. Que lindo momento para estar vivo”, concluyó el cantante.

El periodista siguió criticándolo mediante su cuenta de Twitter pero sin respuesta por parte del Dipy.