El Dipy lo trató de "rata" y Pablo Echarri contraatacó: "Sos terrible ortiva, desclasado y for..."

A lo largo de este año caótico a causa de la pandemia de coronavirus, David Adrián Martínez, mejor conocido cómo El Dipy, cobró gran protagonismo a partir de sus comentarios y postura sobre la realidad que enfrenta la Argentina política y económicamente hablando. De hecho, menes atrás el cantante de música tropical contó que le ofrecieron ser diputado, lo rechazó e instó a la clase política a que hagan algo por los sectores más vulnerables.

Pero a partir de la viralización de los repudiables tuits viejos de Lucas Grimson, el joven Integrante de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud que habló en lenguaje inclusivo al utilizar el término “les pibis” en agosto de este año, el cantante mantuvo un fuerte cruce con Pablo Echarri que terminó en insultos por ambos lados. Cabe recordar que el actor había defendido al funcionario de las críticas por haber hablado con "e".

A raíz de las publicaciones que hizo Grimson cuando tenía 13 años, El Dipy aprovechó para chicanear al actor, con quien ya se había cruzado en más de una oportunidad a causa de sus convicciones políticas, y disparó: "Chupame la cabeza de la rata, Pablo Echarri". La respuesta del actor no se hizo esperar y de manera contundente, contraatacó: “Lauchita y sucia, se sabe. Y como sea sos terrible ortiva, desclasado y for... de la derecha”.

Claro está, el cantante no dudó en seguir con el intenso debate y redobló la apuesta: "Raro que me digas justo vos estas cosas que ‘defendés’ a los que vienen de la pobreza como yo y salí adelante, sin ayuda de nadie. Pero claro, el pobre que piensa y pudo salir laburando de la pobreza no te sirve, ni a vos ni a tu gente. Pobres, brutos y callados, eso si te va”.

Y al ver que el actor optó por no seguir la disputa en las redes sociales, el músico decidió tratarlo de "chorro" y sentenció: "¿Qué pasa pa, te duele la cola? Justo vi un video tuyo y una foto de ‘no volvamos al Fondo’ y ‘Con los jubilados no’, a punto de llorar casi. ¿Y, qué pasa ahora?, ¿Qué pasó que no saliste a decir nada del fondo y los jubilados?, ¿Te secaste las lágrimas con plata? Besito, chorro”.