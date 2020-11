El Dipy se sacó otra vez con los políticos y Iúdica le paró el carro: “No hay nada más peronista que el progreso”

El popular cantante de cumbia David Martínez, conocido como El Dipy, volvió a lanzar fuertes críticas a la dirigencia política, a quienes acusó de mentir, encubrir, robar, destruir y traicionar. Además, aseguró que nunca se olvidó de su barrio y sus orígenes, aunque aclaró que quiso “progresar”, lo que desató la furia del conductor de Polémica en el Bar, Mariano Iúdica, que le frenó el carro en vivo y le aclaró que “no hay nada más peronista que querer progresar”.

Todo ocurrió anoche, durante una nueva entrevista de El Dipy en Polémica en el Bar. Allí aseguró que el político “cuando habla, mienten; cuando calla, encubren; cuando está en el poder, roba y cuando empezás a confiar en él, te traiciona”. El músico dijo que jamás dejará de hablar o decir lo que piensa, y se definió como una “persona común y corriente” que debe pagar el alquiler todos los meses aunque recordó que por la pandemia no pudo trabajar.

“Cuando vos ves en la televisión que te están mintiendo en la cara llega un momento que decís ‘pará, loco, que me la pongas está bien, pero no toda’. Todo el tiempo no sabés en quién creer”, dijo luego. “Yo digo lo que pienso de verdad, no me voy a callar a los 42 años”, sostuvo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese momento, el panelista Horacio Cabak le transmitió que “muchas personas dicen que debería apoyar al gobierno” de Alberto Fernández, y de inmediato el músico de cumbia retrucó: “¿Por qué? Porque soy pobre. A mí el otro día me dijeron que me había olvidado del barrio, no me olvidé, lo tengo en el corazón, pero yo quise progresar”, aseguró, y sostuvo que su barrio “está igual o peor que antes”: “Uno quiere progresar o salir adelante en la vida”, aseguró y recordó que sus padres no tenían nada y dormían en casas de prestado.

“Yo vi la cultura del trabajo de mis viejos y yo también quise progresar”, lanzó el cantante, y en ese momento el conductor del programa, Iúdica, le salió al cruce: “¿Por qué te justificás por querer progresar? No hay nada más peronista que querer progresar, te quiero avisar por si te vendieron otra cosa. El peronismo es el hijo de la señora como tu mamá y tu papá, que vivían de prestado, y el hijo se hace médico, como mi hermano; es la movilidad social ascendente, que una la persona sale de la nada y puede ser alguien en la vida, puede progresar. Eso pregonaba Perón. Te quieren poner a confrontar con el peronismo y todos tus enunciados son peronistas”.

Antes, El Dipy había relatado que cuando era niño vio muchas veces a su padre “calentar la yerba al sol”. “Yo comía y ellos tomaban mate. Por suerte con el tiempo progresaron, compraron un terreno, pusieron un negocio y crecieron. Muchos dicen ‘era otra época’ pero había que romperse el culo igual. ¿Cómo no vas a apoyar a una persona que con mérito propio consiguió algo?”.

“Estoy a favor de los planes sociales, pero no me gusta que pongan un cartel en la ruta que diga ‘llegamos a los 10 millones’ porque están festejando la pobreza. El gran éxito del plan social es dárselo a una persona que lo necesita, a esa persona crearla las condiciones de educación y trabajo para que el día de mañana no lo necesite nunca más”, sumó luego.