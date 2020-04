El disgusto de Roberto García Moritán: "Soy algo más que el marido de Pampita"

La semana pasada se dio a conocer que Martín García Moritán, tío de Roberto García Moritán, el marido de Pampita, debió ser internado en Estados Unidos luego de que se confirmara que tenía coronavirus.

A raíz de esta noticia, sin embargo, en las redes no tardaron en hacer memes sobre la situación del tío del empresario gastronómico, provocando así la furia de la modelo que sintió que los internautas se estaban burlando de la salud del tío de su marido.

La razón de las burlas se debieron a que algunos portales de noticias dieron a conocer la enfermedad de Martín García Moritán bajo el título "el tío del marido de Pampita tiene coronavirus".

"Por favor. No le faltemos el respeto a la trayectoria de la gente, y mucho menos hagamos chistes con un virus que al día de hoy se llevó más de 100.000 almas. Gracias", escribió Pampita en su cuenta de Instagram.

Pero lejos de aquella polémica, algo similar volvió a ocurrir anoche en El Trece. El empresario aceptó realizar una entrevista con Telenoche, luego de que trascendiera que él mismo realizó los envíos a domicilio.para enfrentar los gastos y generar ingresos.

Cabe destacar que Moritán, debido a la pandemia, debió cerrar sus restaurantes La mar y Tanta y solo realizan deliverys para poder sobrellevar la situación.

Sin ir más lejos, el marido de Pampita -le guste o no fue por su relación y posterior matrimonio con la modelo que ganó gran popularidad en el mundo del espectáculo- explicó por qué decidió salir a repartir los pedidos.

“Me parecía que era un momento para ser agradecido. Acordarme de los empleados que nos estaban acompañando poniendo el pecho a la situación a pesar de que podían quedarse en sus casas si querían", señaló.

Y agregó: "Los socios estábamos todos en funciones diferentes tratando de ayudar como podíamos... (El delivery) era el principio de una solución. Nosotros nos pusimos como meta entre todos los socios de colaborar, de dar señales y mensajes claros para todo el equipo. Entre los dos restaurantes tenemos 100 empleados, nos habíamos puesto como meta salarios y no cortar con la cadena de pagos para los proveedores".

Lo cierto es que en medio de la entrevista, María Laura Santillán no pudo evitar la pregunta que incómodo a Moritán: “Perdón, pero no podemos dejar de decir que es el marido de Pampita, no lo dijimos antes porque todo el mundo lo conoce (...)".

Y acto seguido, le consultó si sus clientes le pedían sacarse selfies por la popularidad que obtuvo al casarse con la jurado del Bailando por un sueño.

Fue entonces que, visiblemente disgustado porque su deseo era seguir hablando de su empresa, Moritán le objetó a la conductora: “María Laura, yo tengo que decir que soy algo más también, ¿no?”. Finalmente, el empresario decidió emitir una sonrisa y aseguró que las Pymes, sobre todo el rubro gastronómico y hotelería, serán los sectores más dañados de la cuarentena.

“Van a ser los sectores más castigados y va a tardar en normalizarse, con lo cual toda acción de creatividad va servir. Estamos pensando en congelar comida y venderlas a canales mayoristas, hay que hacer lo necesario para pagar los sueldos”, sentenció.