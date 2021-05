El dolor de La Bomba, tras la muerte de su hermana: "Nunca más voy a ser la misma"

Si bien por momentos no tuvo la mejor relación con ella, la muerte de su hermana le ocasionó a Gladys La Bomba Tucumana un inmenso dolor. Olga Jiménez falleció hace 10 días, exactamente en el día del cumpleaños de la madre de ambas: el 25 de abril. "Era el cumpleaños de ella y se imaginan lo que tuve que soportar porque mi madre está en mi casa y yo tenía que celebrar la vida de ella que está enferma hace muchos años", contó la cantante.

Devastada por la repentina muerte de su hermana, quien falleció a causa del coronavirus, La Bomba subió un conmovedor video a su cuenta de Instagram para agradecer el "apoyo y el cariño" que recibió en este último tiempo. "No pude todavía hacer ningún posteo que tenga que ver con lo que todos saben que sucedió. Hoy (por el miércoles) hace nueve noches que mi hermana se fue, porque otra palabra no me sale, no la acepto", sostuvo.

Y siguió: "Es muy duro para mi hablar esto, me cuesta. Esto es diferente a todo lo que viví hasta hoy. Recién subí unas fotos a mi estado de WhatsApp y explotó. Tengo que volver acá porque soy una artista, soy pública y ustedes me acompañan desde hace muchos años. Me quieren como yo los quiero a ustedes. Quiero agradecerles por haberme acompañado y soportado mi silencio. No se imaginan lo que es esto".

Con lágrimas en los ojos y totalmente superada por la delicada situación que le toca transitar, la artista afirmó que nunca creyó que podía pasarle "esta tragedia" a su familia. "Mi hermana del alma ya no está más. Mi hermosa hermana llena de vida y amor. Es muy duro lo que le pasó a mi familia y a mis sobrinos. No tengo consuelo y no puedo sostenerlos a ellos. Me siento muy triste por no haber podido haber regresado a verla, por culpa de la pandemia", explicó.

La ex participante del Cantando por un sueño detalló quela última vez que había visto a su hermana Olga antes de su repentina muerte, había sido "cuando fui al programa contratada con mi hijo. "No poder volver para abrazarla. Y sin saberlo, porque a pesar de que hay diferencias como en cualquier familia entre hermanos, me acuerdo que les dije a mis hermanas mujeres que teníamos que ir a comer juntas", recordó.

Envuelta en lágrimas, La Bomba aclaró que no sabía que aquella oportunidad sería la última vez que la vería y agregó: "Tengo fotos de ese día. No puedo creer lo que ha pasado. No puedo creer que ella no está y que nunca más voy a abrazarla o decirle lo mucho que la amo. No puedo creer con todo lo que la luchó y quiso vivir. Mi hermana era una peleadora. Alta de pelo blanco, coqueta".

Según dijo, decidió dedicarle el video ya que le había escrito "un montón de cosas" en un papel que no entraban en un solo posteo. "Nosotros los hermanos siempre nos decíamos te amo. Me parece un sueño esto. Yo estaba trabajando en B Buenos Aires y hablaba con ella como siempre. Estuve escuchando audios con ella, pero ya no quiero escuchar más su voz", se emocionó.

Y concluyó: "Es muy duro y muy difícil esto que estamos viviendo. Por eso quería agradecerles. Mi intención no es mostrar nada que no pueda sentir un ser humano. Solo que quiero seguir adelante. Quiero soltar a mi hermana y que ella descanse en paz. Ustedes no se imaginan lo que siento en mi corazón. Siento que me arrancaron un pedazo de mí para siempre. Para toda mi vida, hasta que vuelva a reunirme con ella. Nunca más voy a ser la misma, aunque vuelva a sonreír".