El dolor de Nancy Pazos por la muerte de su mamá: "Murió de Covid sin haber salido de casa"

Murió por coronavirus la madre de la periodista Nancy Pazos, quien se encontraba internada desde hacía una semana con una neumonía bilateral. A través de Twitter, la conductora de la Rock and Pop confirmó el fallecimiento y relató que la mujer se había contagiado sin haber salido de su casa desde que se decretó el aislamiento social. Tenía 72 años y no tenía problemas físicos.

La propia Pazos confirmó la muerte de su madre este lunes temprano por la mañana a través de Twitter. “Acaba de morir mi mamá. Una mujer que me crió empoderada, fuera de época. Hacía siete meses que vivía en casa, el único consuelo es saber que sus últimos días fueron rodeada de amor de sus nietos”, sostuvo.

Esta enfermedad culpabiliza y estigmatiza".

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Pazos recordó además que en febrero pasado había fallecido su padre, tras permanecer internado varias semanas. “En febrero despedí a papá, ahora a mamá, se separaron hace cuarenta años pero el hilo rojo existe”, escribió la periodista a través de su cuenta de Twitter.

Días atrás Pazos y sus hijos dieron positivo en el hisopado de coronavirus al que fueron sometidos tras presentar algunos síntomas compatibles con la enfermedad. Y la semana pasada la conductora contó a través de las redes sociales que su madre se encontraba internada con COVID-19 en el Hospital Argerich. “Tiene neumonía doble y requerimiento de grandes dosis de oxígeno, agradezco la dedicación y el profesionalismo del cuerpo médico”, dijo en aquel entonces.

Este lunes, Pazos dijo que su madre no salió ni un solo día desde que se desató la pandemia de coronavirus. “Esta enfermedad culpabiliza y estigmatiza. Y es silenciosa. Mamá tenía 72 años. Y estaba bien físicamente, aunque su mente nos había dejado hacía rato”, contó.

“Te voy a extrañar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me diste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo. Gracias mamá. Hasta siempre”, se despidió Pazos.