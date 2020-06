El dolor de Pamela David, tras la muerte de su hermano Franco: "Lo acompañamos en todo lo que pudimos"

El domingo Pamela David recibió una de las peores noticias: su hermano, Franco David, de 22 años, falleció en el hospital Regional de Santiago del Estero luego de que la policía lo encontrara en grave estado de salud en su casa del barrio Jorge Newbery, donde se había intentado suicidar.

Durante la mañana, la policía recibió un llamado en el que se alertaba que un joven se había encerrado en la habitación de una casa en ese barrio de la capital santiagueña.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, derribaron la puerta y encontraron a Franco en estado crítico, por lo que rápidamente fue trasladado al hospital Regional.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, los esfuerzos de los médicos por reanimarlo fueron en vano y falleció a los pocos minutos de llegar al nosocomio.

"Se suicidó... Venía luchando hace muchos años con su adicción", reconoció Pamela David, quien al enterarse de lo ocurrido se trasladó desde la provincia de Mendoza hasta Santiago del Estero para acompañar a su familia en este duro momento.

La Policía investiga las causas que llevaron al joven a tomar tan trágica decisión. En tanto, la ex conductora de América TV reconoció que Franco tenía problemas de adicciones y que ella, como su círculo íntimo, lo acompañaron "en todo lo posible" en su lucha.

"Lo acompañamos en todo lo que pudimos y también pude compartir con él cuando estuve en Santiago", recordó.

A mediados de abril, Pamela había sufrido la pérdida de su tío Rubén, quien también vivía en Santiago del Estero y a juzgar por la propia presentadora de televisión era un "ser excepcional" que "quería vivir". "Yo por respeto a sus padres que dieron todo por ayudarlo a salir no voy a declarar nada más. (...)”, sostuvo la conductora en diálogo con Clarín.

Y cerró: “Siento que las veces que hice el tema en cada programa que pude no alcanzó para visibilizar la dura lucha de los adictos y sus familias".

Pamela David tiene seis hermanos: Cristian y Carina, hijos como ella de su padre y de su madre, y Franco, quien lamentablemente falleció este domingo, María Florencia, Lucas y Carolina, de una segunda pareja por parte de su padre.

Una amiga del joven utilizó las redes sociales para despedirse: "Hoy llegué abrir el negocio y me encontré con esta triste noticia, anoche pasaste como todos los días a decirme que el martes me ibas a traer la camperita que siempre usabas y te la pedía. Y hoy tuve que verte como te llevaban. Espero que en el cielo encuentres la paz que aquí no tenías”.

Y agregó: “Que Dios les de la fuerza a tu mamá y tu hermana y papá que hicieron todo por vos a seguir adelante. Siempre quedarán todos los momentos de chiquitos compartidos con vos y la flor. No sé en qué momento tu vida cambió rotundamente. Pero siempre te recordaremos con tu sonrisa y tus saludos todos los días. Que en paz descanses Franco".

Mientras que otra de sus amigas, escribió: "No lo puedo creer, tenias tanto por vivir y decidiste quitar tu vida de esa manera…Te juro que no encuentro razones pero lo único que agradezco es haberte conocido. Fuiste una gran persona. Me voy a quedar con el recuerdo de tu sonrisa y de las pocas veces que compartimos momentos. Que en paz descanses, Franco”.