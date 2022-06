El dolor de Rocío Marengo tras anunciar que no quedó embarazada: "Fue una piña en la cara"

Semanas atrás, Rocío Marengo confirmaba a través de sus redes sociales que ansiaba convertirse en madre y aseguraba que iba a avanzar a paso firme para cumplir su sueño. “Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo", contaba a mediados de abril.

Lo cierto es que el tiempo pasó y el último fin de semana compartió un muy duro comunicado que dejó helado a más de uno. “Ay, no sé cómo contarles, ¿cómo decirlo? Qué palabras usar... Bueno, prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino. Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi doc y todo su equipo...", escribió.

Y agregó: "Me sentí súper querida, cuidada y contenida. Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir mil vece. Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo... ¡no hay que bajar los brazos!".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Rocío cerró aquel comunicado afirmando que estaba triste, aunque valoraba el camino recorrido: “Muchas emociones, puse mi cuerpo, mente y corazón... Estoy triste pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. ¡Todo mi amor para ustedes!”. Pero si bien explicó que no quería ahondar más en detalle sobre los tratamientos de fertilidad a los que se sometió, rompió el silencio y sumó: “La verdad que fue una piña en la cara".

Desde LAM se contactaron con ella para saber cómo estaba y, más específicamente, como se sentía. “Rocío Marengo, lamentablemente, en esta oportunidad no se va a convertir en mamá. Ella estaba muy ilusionada con el tratamiento que había arrancado y hace unas horas contó que está vez no fue posible”, expresó Ángel de Brito. Entonces, la modelo le envió un audio a Andrea Taboada, una de las angelitas. “La verdad que fue una piña en la cara. Porque fue todo tan lindo, lo viví con tanta felicidad y seguridad y orgullo. Fue todo muy lindo, todo fluía. Pero bueno son cosas que pasan, que está dentro de las posibilidades que salga así", explicó Marengo.

Sin embargo, dejó bien en claro que no se dará por vencida. "El tema es que hay que seguir e intentarlo. Lo quise hacer público de una porque si se llegaba a filtrar y lo decía alguien sin que yo hubiera dicho nada, me iba a caer recontra mal. Así que preferí enfrentar la situación y bancarla. No me hubiese gustado que se filtre algo tan personal. Cómo ya todo el mundo estaba al tanto me sentía con la obligación de contarlo. Igual con cariño porque me sentí re apoyada por todas esas personas que hoy me preguntaban si había quedado o no. También devolver todo el cariño. Si estuvieron en las buenas...Hay que seguir”, concluyó.

Marengo no había descartado la posibilidad de ser madre soltera. “Entiendo que si soy mamá, Edu (Fort) estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado”, dijo sobre el empresario que tiene tres hijos de su matrimonio anterior con Karina Antoniali: Macarena y los mellizos Angie y Pietro. “Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo", había dicho.

Además había aclarado que su hijo llevaría su apellido y explicó la razón de manera contundente: “¡Es mío sola! Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, ¡chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. ¡Edu es mi novio! Y a mi bebé y a mí nos acompañará mientras esté en pareja. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento", cerró.