La familia de Maxi Oliva rompió el silencio después de la muerte del ex participante de Cuestión de Peso el sábado como consecuencia de su sobrepeso. "Acabo de enterrar a mi hijo y no estoy buscando culpables, pero no voy a permitir que lo ensucien. Hay una familia sufriendo y se hablan pavadas. Maxi agonizó durante una semana", acusó su padre, Carlos, en declaraciones a Confrontados.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Alberto Cormillot, Carlos estalló en bronca. "¿Decís que hiciste todo lo que había que hacer por mi hijo? ¿Por qué no lo llevaste a tu institución? ¿No está preparada para recibir a un gordo como Maxi? Contestame Cormillot. Si tu institución no está preparada para recibir a un gordo como Maxi, dedícate a otra cosa. Se lo ganó, se ganó un tratamiento de por vida, y cada vez que había que pedir algo, había que pedir por favor", afirmó enojado ante la pregunta.

El sábado ,ante la noticia, Cormillot habló con diferentes medios y remarcó que su institución seguía minuto a minuto el estado de salud de Maxi, pero destacó que había sido el paciente el que decidió abandonar el tratamiento. "Nosotros no; lo interrumpió él. Todas las personas que pasan por Cuestión de Peso siguen manteniendo el tratamiento", afirmó Cormillot.

A lo largo de la entrevista, Carlos contó los diferentes inconvenientes que tuvieron para poder enterrar el cuerpo de Maxi. “Sabés por qué no lo pudimos cremar? Porque este país no está preparado para cremar a un obeso. Lo tuvieron que bajar entre 10 personas para meterlo en la tumba. Me revienta cuando dicen que era un rebelde. Pongámosle, ¿y lo dejamos morir porque era un rebelde?", concluyó.