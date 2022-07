El dolor y la angustia de la hija de Cacho Fontana: "Estamos destruidos, se me murieron los dos"

La muerte de Norberto Palese, más conocido como Jorge Cacho Fontana, fue tan impactante como repentina. La leyenda de la radio y la televisión falleció este martes, a los 90 años, un día después de la muerte de su ex mujer, Liliana Caldini. La muy triste noticia fue confirmada este mediodía y conmocionó a todos los colegas Fontana, los cuales no tardaron en manifestar su profundo dolor en las redes sociales y en distintos programas de televisión o radio.

Pero quien también se manifestó al respecto del repentino fallecimiento del conductor fue su hija, Antonella, quien totalmente quebrada por la situación se paró ante los medios presentes en la puerta de la Clínica de Rehabilitación y Geriatría Inter Plaza, el hogar en el que se alojaba Cacho desde hace tiempo, y afirmó: “No lo puedo creer, pero lo único que les puedo decir es que a papá lo vamos a cremar, como él quería, y a mi mamá la vamos a velar”.

Con los ojos llenos de lágrimas, no solo por la muerte de Fontana, sino también por el fallecimiento de su mamá, la ex modelo, actriz y conductora , Liliana Caldini, la joven aclaró que todavía no sabía nada al respecto de la partida de su papá. “No sé cuándo, no sé dónde, estoy haciendo todo esto con mi hermana. Estamos destruidos. Era un desenlace que iba a ocurrir en algún momento, pero con lo de mi mamá....”, aseguró

Sobre el dolor de su familia ante la partida de sus dos padres, Antonella aclaró que el locutor no estaba enterado del fallecimiento de la ex y destacó que estaba esperando el momento "oportuno" para contárselo. “Estábamos esperando para decírselo porque pensamos que le podía afectar”, destacó y, visiblemente afectada y hasta lógicamente colapsada por la situación, se retiró del lugar: "No, ya está. ¡Chicos, se me murieron los dos! ¡Ya está!".

Oscar González Oro fue uno de los primeros en despedir al conductor. “Estoy conmovido. Esto me paraliza, aparecen recuerdos, imágenes, memoriasy para mí, murió Norberto Palese que era mucho más que Cacho Fontana, era amigo, el tipo con el que dos veces a la semana almorzaba después de hacer radio, con el que compartía sus historias y uno de los pocos que almorzando a solas le pregunté todo lo que quería y me respondía con absoluta sinceridad”, dijo en TN.

Enseguida, las redes sociales se llenaron de recuerdos. Marcelo Tinelli compartió en su Instagram una sincera despedida: “Adiós querido y admirado maestro Cacho Fontana. Te fuiste dos días después de Liliana. Todo mi amor para sus hijas”. Mirtha Legrand, quien habló con el periodista Juan Etchegoyen vía WhatsApp y dejó unas sentidas palabras en su homenaje. "Era una de las personas más queridas en el ambiente”, sostuvo La Chiqui.

Y continuó, con mucha tristeza: “Es algo que pocas veces se ha visto. Ayer falleció Liliana Caldini, pobrecitas las mellizas en 24 horas perdieron a su madre y a su padre. Tenía un gran sentido del humor y era un verdadero porteño”. Por su parte, Beto Casella usó Twitter para despedirlo y decidió ilustrar sus palabras con la promoción de la cuarta temporada de Fontana Show: “Se fue Cacho, el inventor de la radio actual. QEPD, querido Cacho Fontana”.

Ángel de Brito hizo lo propio y compartió una postal junto al conductor. “La voz se convirtió en leyenda”, expresó. Finalmente, el presidente Alberto Fernández fue otro de los que le dedicó unas sentidas palabras: “Con profundo dolor lamento el fallecimiento de Cacho Fontana, símbolo de la radio y de la televisión argentina. Dueño de una voz única, se convirtió en una estrella de los medios de comunicación de nuestro país. Acompaño a su familia y a quienes lo han querido”.