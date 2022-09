El doloroso final de Britney Spears: el odio de sus hijos, la pelea por "gorda" con Aguilera y el corte de rostro de William

De mal en peor. Después de celebrar con bombos y platillos el fin de la tutela legal ejercida durante trece años por su padre, Britney Spears recuperó su libertad y comenzó a enfrentar más de un frente de batalla. Del desaire de sus hijos, a la pelea por "gorda" con Christina Aguilera; pasando por la boda sin familia, la pérdida de su embarazo y el anuncio del fin de sus presentaciones en vivo.

La decisión de no invitar a ningún miembro de su familia a su boda con Sam Asghari no sorprendió a sus fans, dada la avanzada judicial de la cantante contra su madre, su padre y sus dos hermanos; a quienes ahora acusa de haberle robado millones de dólares durante la tutela ejercida por Jamie Spears. Sin embargo, la ausencia de sus dos hijos (Sean Preston y Jayden James) sí llamó la atención del mundo.

El batacazo lo dio el menor de los hijos de Spears, que ya cumplió 16 años. "No siento odio por ella, pero va a tomar mucho tiempo y esfuerzo recuperar la relación. Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar. Sólo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla", reveló el adolescente en una entrevista al canal ITV, al tiempo que miró a cámara y le dedicó un sentido mensaje a su madre: "Te quiero mucho, espero lo mejor para vos. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo".

Consultado sobre la decisión de no participar de la boda de su madre, Jayden reconoció: "En ese momento, simplemente no era una buena idea ir. No digo que no esté feliz por ella. Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y si sólo íbamos a ser Sean Preston y yo, no ceo cómo esa situación habría terminado en buenos términos".

Pero eso no fue todo. El hijo menor de Spears también se solidarizó con su abuelo materno, pese a que su madre no sólo lo acusó públicamente de ejercer violencia en su contra, sino que además ya hay una presentación judicial en su contra. "Al principio, sólo estaba tratando de ser como cualquier padre que le dejara perseguir el sueño de su hija de convertirse en una superestrella. Tal vez, la tutela duró demasiado. Probablemente por eso mi madre estaba muy enojada, por toda la situación con la que ella estuvo lidiando durante demasiado tiempo y, personalmente, creo que debería haberse tomado un descanso y relajarse".

¿Qué siente por su abuelo? "Lo amo con todo mi corazón. Sólo estaba tratando de ser un buen padre", reconoció, al tiempo que apuntó contra Britney: "Creo que mi mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor. No creo que nos haya mostrado lo suficiente a Sean Preston y a mí y me siento muy mal por eso. Me siento culpable porque mamá me ha tratado mejor a mí, que a mi hermano".

La durísima respuesta de Britney a su hijo menor, Jayden James: "Fallé como madre"

La cantante recogió el guante después de la dura entrevista de su hijo y compartió un duro comunicado en sus redes sociales. A continuación, el texto con la descarga completa de Britney.

"Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo tutela, siendo rehén en mi casa y bajo supervisión. Finalmente a los cuarenta años, sin las restricciones a las que mi familia me ha sometido, le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo cada día durante el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre. Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente".

"Ayudé a tu padre (por Kevin Federline), que no tuvo trabajo durante quince años. Es horrible ver la hipocresía de tu padre. Son mis hijos y siempre lo serán. En cuanto a mi salud mental... mi querido hijo, entendé que primero tenés que aprender a agarrar un libro y leerlo antes de ponerte a pensar en mi intelecto, cariño. Si de verdad podés sentarte y decir con tu mente brillante y sensata que lo que (la abuela y el abuelo) me hicieron estuvo bien y opinar que no son malas personas... entonces sí, fallé como madre".

"Preston, soy consciente de tu don. Sé que sos un profesor en mi vida y, querido hijo, yo también lo estoy para vos. Si pudieras hacer una pausa por un segundo, recordá de dónde venís. Espero que puedas mirarte en el espejo y recordar. Sos mi hijo y lo serás siempre".

La pelea con Christina Aguilera y la venganza por tratarla de "gorda"

En los últimos días, Britney se refirió a la presión que sufrió durante toda su carrera por mantenerse delgada y acusó a su padre y a su manager de siempre rodearla de bailarinas extremadamente delgadas para atentar contra su autoestima. ¿El detalle? En su descargo, la cantante pisó el palito y le hizo body shaming a Christina Aguilera, quien desde hace años continúa con su carrera y disfruta de su silueta natural.

"Soy una mujer delgada, pero mi equipo siempre elegía a las chicas más flacas para estar conmigo en el escenario, como ocho chicas. Imagínense la humillación, Dios mpio. Ojalá hubiera podido elegir a las niñeras para mis hijos, mis bailarinas... O sea, si hubiera tenido las bailarinas de Christina Aguilera me habría visto extremadamente pequeña. ¿Por qué no hablar de eso? ¿No creen que mi confianza hubiera sido mejor si hubiera podido elegir dónde vivía, comía, a quién llamaba por teléfono, con quién salía y quién estaba en el escenario conmigo?", disparó.

Las repercusiones no se hicieron esperar y Aguilera tomó la decisión de dejarla de seguir de inmediato en redes sociales, pese a que fue una de las famosas que más la apoyó durante el proceso de finalización de la tutela.

El corte de rostro del príncipe William

La muerte de la Reina Elizabeth II de Inglaterra volvió a poner a la Familia Real del Reino Unido en boca de los principales medios de comunicación del mundo. Y, como era de esperarse, fueron muchos los que recordaron el frustrado romance a distancia que Britney mantuvo con el príncipe William antes de ponerse de novia con Justin Timberlake.

Fue la propia Britney quien, en el año 2002, reveló en un mano a mano con el presentador Frank Skinner que mantuvo una relación por correo electrónico con el hijo mayor de Lady Di. Todo sucedió al comienzo de su carrera, cuando la cantante tenía 19 años.

"Intercambiamos correos electrónicos durante un tiempo y se suponía que iba a venir a verme a algún sitio, pero no funcionó", reconoció la cantante. Y la distancia no fue el motivo por el cual la relación no prosperó, teniendo en cuenta que mientras se escribían, ella se encontraba en el Reino Unido promocionando sus dos primeros discos Baby one more time y Oops I did it again. "¿Te cortó el rostro William?", indagó sin piedad Skinner. "Sí, la verdad es que sí", remató Spears, quien por entonces ya estaba en pareja con el líder de Nsync.

El fin de su carrera: "Probablemente nunca vuelva a actuar en vivo"

Pocas horas atrás, en el mismo posteo en el que acusó de gorda a Aguilera, Spears se refirió a la posibilidad de regresar a los escenarios. Y, si bien ya trabaja en su primer disco en los últimos seis años, lo cierto es que la cantante siente "pánico" de volver a exponerse en vivo.

"Voy a ser muy honesta. Estoy muy traumatizada de por vida y enojada como el carajo. Además, creo que probablemente nunca vuelva a actuar en vivo, sólo porque soy cabezadura y quiero dejar establecido mi punto de vista", anticipó. ¿Lo hará o estamos frente al fin de la carrera de Spears?