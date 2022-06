El drama de Dani La Chepi: tras someterse a un estudio, debe ser operada de urgencia

No son días simples para Dani La Chepi. Hace un par de horas, la influencer recibió los resultados de un estudio al que fue sometida la semana pasada. Tras una visita a su médica, le informaron que en cuatro días tendrá que ser sometida a una cirugía de urgencia.

Según confirmó la ex conductora de El Gran Juego de la Oca, la intervención será en uno de sus pechos y el objetivo es que los médicos le extraigan una muestra para ser analizada. Después de eso, los profesionales de la salud sabrán si debe ser sometida a otra operación o iniciar un tratamiento.

Según La Chepi, tras el análisis, le descubrieron una materia extraña en una de sus mamas. “Me encontraron unas microcalcificaciones al hacerse una mamografía de control. Después mi médica ginecóloga me mandó a hacer una mamografía magnificada, me salió la anomalía que considera sospechosa y me mandó a hacer una punción”.

En una entrevista, tras otros estudios y análisis, Chepi dijo: “Pero no me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, a quirófano".

A horas de su operación, Daniela explicó: "El martes me van a abrir el pezón, me sacarán una muestra, todo no porque sino me deja sin lola, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar... Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo porque debuto con Solo vos, el 8 de julio. Así que todo va a ser con nervios hasta el final en mi vida. Como siempre".

Entre risas y muchos nervios, La Chepi dijo en una nota con una revista: “Mi vida es una serie de Netflix... Pero bueno, lo que cuesta más, vale doble. Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postegar cosas. La operación va a ser en la Clínica Olivos”.

En tanto, sobre la recuperación y el resultado que deberá esperar para saber si tiene que realizar un tratamiento o no, La Chepi afirmó: “Voy a tener que esperar casi un mes para esperar a que esté el resultado de la anatomía patológica. Cuando lo tengamos, el médico me va a decir que hacer. Por ahora, solo tengo que esperar”.

¡Lo mejor para vos, Chepi!