El drama de Fran de Cuestión de Peso: fue internado de urgencia y podrían amputarle el pie

Fran Ibáñez -más conocido como Fran Mariano– inició su carrera en la televisión como lo hizo Mariano de la Canal, con una sola diferencia: en vez de apoyar a Wanda Nara, se hizo fanático de Graciela Alfano, por entonces jurado en el Bailando por un sueño. Y fue en una de las tantas emisiones del ciclo de baile que conducía Marcelo Tinelli, que Moria Casán lo cruzó y le dijo: "Andá a Cuestión de Peso".

Dicho y hecho. De ahí pasó a ser participante del programa que se emitía por la pantalla de canal Trece, donde bajó 92 kilos. Aquellas apariciones en televisión fueron la puerta de entrada hacia un mundo que cambió por completo la vida del joven oriundo de Benavidez, ya que su cambio físico siguió por afuera de la pantalla: en su afán por parecerse a Ricky Martin, se sometió a más de 30 cirugías plásticas.

Si bien perdió la cuenta a cuántas cirugías se sometió, sabe que gastó más de un millón de pesos. Cabe destacar que el ex participante de Cuestión de Peso fue paciente de Aníbal Lotocki, el cirujano plástico condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a cuatro de sus pacientes, y había revelado que sufre una "parálisis". "Lotocki me rompió un nervio cuando fui a operarme la nariz y el mentón", había contado.

Lo cierto es que el cuadro de salud del mediático empeoró y debió ser internado de urgencia. “Tengo miedo. De un día para el otro se me hizo una úlcera en el pie y en siete días se me puso todo feo. Estoy internado en el Hospital Larcade de San Miguel. Escuché a los médicos que me tienen que amputar el pie. Me muero de miedo, les juro. No entiendo cómo puede estar pasando esto”, comenzó diciendo el mediático a través de sus historias de Instagram.



Fran Mariano sorprendió a sus seguidores con la noticia de que fue internado de urgencias al Hospital Larcade tras complicarse su cuadro de mala praxis que le provocó las cirugías de Lotocki. Según manifestó podrían amputarle un pie. “No sé si fueron las cirugías o que estaba muy anémico, pero el cuerpo no aguantó y se infectó. Hace nueve días que no me puedo parar y está todo cada vez peor”, continuó, angustiado.

“No entiendo. Desde ayer que llegué no me dieron un solo antibiótico y ya me quieren amputar. No hay manera, me gustaría que se ocupen un poco de mí”, manifestó. Hasta el momento, no hay más declaraciones ni novedades sobre cómo continúa el cuadro de Mariano. Fran Mariano participó de muchos realities de Canal 13, pero el que le dio mayor visibilidad fue Cuestión de Peso hace diez años. Durante su participación logró bajar más de 90 kilos.

Su imagen se volvió una gran obsesión y comenzó a realizar múltiples cosas para “mejorar” su aspecto físico. Con el tiempo, Fran empezó a vivir un calvario: se sometió a más de 30 intervenciones quirúrgicas en su afán de parecerse a Ricky Martin, pero sufrió mala praxis de la que acusa al cirujano Aníbal Lotocki y los daños en su cuerpo son “irreversibles”.

Anibal Lotocki tiene múltiples denuncias de mala praxis, por eso Fran no es el único famoso que cuestionó al médico, varias mujeres también expresaron públicamente su martirio, Stephie Xipolitakis afirmó tener problemas de salud y Silvina Luna está a la espera de un donante porque necesita un trasplante de riñón.

Fran sorprendió a los televidentes cuando mostró en Intrusos su rostro. “En el quirófano me habían anestesiado mal”, denunció el mediático en otra entrevista con Nosotros a la mañana hace unos días.

“Me levanté en la mitad de la cirugía, sentía las jeringas que me hacían ruido como cuando pinchás una salchicha”, continuó. “Me levanté con los pómulos hechos cuando yo le había dicho que no los quería. Lo que me inyectó en la boca no se me va más”, lamentó, y añadió que Lotocki le había causado un problema en la vista al inyectarle “aceite de motos”, lo que le afectó su visión y lo obligó a usar lentes de contacto.