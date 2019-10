El drama de Hugo Arana: "Tuve que vender el auto y comprarme la Sube"

Hugo Arana atraviesa un momento delicado. El actor tuvo serios problemas de salud y a consecuencia de ello su trabajo se discontinuó. "Vivo el día a día. Tuve casi diez años muy complicados con operaciones. Es muy difícil. Terminé hace tres semanas la obra Rotos de amor, con la que hicimos una gira. Íbamos a las provincias y era saltar de 300 entradas a 68. No me estoy quejando, realizo la tarea que amo. Sé que no es sencillo, no es para todo el mundo. La vocación es singular, amo mi profesión y desde ese lugar me siento rico", explicó, en diálogo con el periodista Cecilio Flematti, que conduce el programa De caño vale doble por Radio Rivadavia.

"Tengo dificultades. Estoy jubilado, cobro once mil y pico de pesos y tengo la obra social de actores. Me operaron del corazón y tomo siete medicamentos por día. Tengo un gasto en remedios de siete mil pesos mensuales con descuentos y otro tanto en ABL. Me imagino un jubilado que no tiene trabajo, ¿Cómo hace? Se le va la jubilación en medicamentos. He ido cuidando el dinero pero hace 3 años tuve que vender el auto y saqué la SUBE". Creo que sacando la época militar, estamos viviendo una de las peores épocas. El año pasado, haciendo teatro en la avenida Corrientes y saliendo a la medianoche, nunca vi tanta gente durmiendo en la calle. En la estación Once, debajo de los refugios de los colectivos familias con bebés, nunca vi eso. Tanta gente. Y uno se va enterando, la cantidad de comedores donde la gente come arroz y fideos", se lamentó.

"Hay cosas inexplicables. No entiendo lo de la Avenida Corrientes. No me lo puede explicar nadie. Los millones de pesos que ha salido la avenida para ampliar la senda peatonal. Hace más de 50 años trabajo cerca de la avenida y nunca vi un atasco de peatones. ¿Por qué ampliar la senda peatonal? ¿Por qué con esa fortuna no le hacen asfalto a la gente que vive entre el barro o le ponen cloacas o hacen casas de ladrillo o material?"Puedo creer que es un negociado, puedo pensar cualquier cosa. Puedo pensar que quieren dar una imagen de Broadway... Pero como está el país... No le encuentro razones, salvo un negocio", concluyó.

.