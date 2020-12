El drama de Jana Maradona: sus hermanas viven en mansiones y ella no puede ni pagar el alquiler

Jana Maradona dista de pasar un buen momento. Es que al fallecimiento de su padre, Diego Armando Maradona, se le sumaron diferentes problemas financieros que incluyen no poder pagar el alquiler de su vivienda. Esto motivó que Jana sea una de las herederas de Digo que mayor celeridad quiere en la sucesión de bienes, según contó Mauricio D’Alessandro, el abogado del abogado y ex presentantes del ex técnico de Gimnasia, Matías Morla.

Invitado al piso de Los Ángeles a la Mañana (LAM), D’Alessandro contó que los bienes de Maradona están a nombres de terceros. “No hay títulos de propiedad a nombre de Maradona, están todos a nombre de las personas”, dijo el letrado.

“¿Jana tiene una casa?”, le consultó le panelista del ciclo Yanina Latorre. “Creo que Jana tiene la casa de Cantilo, no lo sé, pero sí que tiene problemas de alquiler. Por eso es tan importante que todos se pongan de acuerdo”, afirmó el abogado.

Cabe recordar que cuando se cumplieron los nueve días hábiles que indica la ley para iniciar el tramite sucesorío después del fallecimiento de una persona, Jana se presentó junto a su abogado ante la Justicia. La causa quedó sorteada en la Juzgado Civil 44 y el número del expediente, según pudo saber este medio, es 62.692/20.

Con el trámite iniciado, lo que se intentará determinar de ahora en adelante es cuál es el patrimonio que dejó Diego Maradona y cuánto le corresponde a cada uno de los hijos. Pero el proceso no será lineal, ya que mientras sólo cinco hijos figuran como reconocidos por el astro del fútbol argentino, hay varios procesos por filiación que podrían terminar por incrementar los reclamos sobre el legado del Diez.

Pero de regreso con la entrevista a D’Alessandro en LAM, a las panelistas del programa no les cayó bien la noticia de que Jana tenga problemas económicos. Latorre, fiel a su personaje, directamente, y con un tono de voz elevado, mandó a trabajar a Jana en vez de "llorar por la falta de plata".

“¿Por qué tiene que salir a laburar si va a cobrar toda esta herencia? Tenés dos millones de dólares en el banco”, le contestó el conductor del ciclo, Ángel De Brito. “Pero hasta que se cobre”, la defendió Maite Peñoñori, era e las panelistas del programa

“Jana se llevaba bien con todos”, manifestó D’Alessandro. Y agregó: “Jana era la que mejor se llevaba, pero hoy, al haber iniciado la sucesión en Capital, generó un lío extra”.

“Pero igual no sé si la sucesión se va a poder hacer en Capital. Tengo entendido que Dalma y Gianinna, por su parte, están convenciendo a cierta parte del entorno para que declaren que Maradona vivía donde murió, para que definitivamente la sucesión se realice en San Isidro. Que es lo que les conviene a todos”, cerró Mariana Brey, lo que fue confirmado por el letrado.