El drama de Jey Mammon: "Tengo a mi papá internado y me hisoparon"

Jey Mammón está transitando uno de los momentos más difíciles de este año: en su última gala del Cantando 2020, el actor reveló que su padre está internado y que él tuvo que ser hisopado, luego de manifestar síntomas compatibles con el coronavirus. "Le quiero agradecer a Euge (Gil Rodríguez,, su coach) porque hoy me hisoparon, yo estoy con un montón de cosas en mi vida", señaló Jey anoche, luego de realizar su performance.

El participante del cantando exhibió su profesionalismo, se presentó a la gala de "Películas" y cantó junto a Carla del Huerto "I Don't Wanna Miss a Thing" de Aerosmith, que corresponde la cortina musical del film Armageddon. "No quería contarlo, en todo caso lo hago ahora que ya pasó toda la parte técnica. Lo tengo a mi papá que está internado, por eso le mando un beso grande a mi familia, que los quiero mucho", explicó el humorista.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pese al mal momento personal, el actor decidió presentarse y tratar de dar lo mejor; aunque se lo notó desconcentrado, serio y lógicamente triste por todo lo que le está ocurriendo. "Les juro que vine para tener un recreo mental", aclaró el cómico, visiblemente preocupado. Luego de cantar, el jurado notó que algo ocurría y que Jey no era el mismo. "Hay una disociación en la energía. Trabajenlo", sostuvo Nacha Guevara.

Por su parte, Karina La Princesita opinó que el humorista se había olvidado parte de la letra, mientras que Oscar Mediavilla agregó: "El inglés me sonó medio extraño... ¿Fue un dialecto? Estuvieron bien, pero no fue algo que me haya sorprendido. Podrían haber pasado o no haber venido". Por último, Moria Casán dio su devolución, que nata tuvo que ver con el canto: "Visualmente, hoy no me producís un daño a la retina".