El drama de Jujuy: estaba incomunicada, su novio la engañó, se enteró y se quebró en vivo

Estuvo en Croacia filmando un reality en el que tuvo que estar incomunicada por un mes. Terminó las grabaciones, se fue a Barcelona a visitar a sus amigos y se enteró de lo peor. En las últimas horas, Sofía “Jujuy” Jiménez contó en su cuenta de Instagram que atraviesa un difícil momento tras enterarse que su novio, el polista Bautista Bello la engañó y quedó registrado por uno de sus seguidores.

“Ustedes me conocen, yo soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad que estoy rota, partida al medio. Estoy desilusionadísima. En shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco. Tenía mis planes, mis cosas para hacer juntos y ya está. Cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición, lo pienso y no lo puedo creer”, relató la influencer con lágrimas en los ojos.

Tal y como contó en sus redes, la joven prendió su celular después de varios días y al entrar a sus mensajes se dio cuenta que todos le contaban lo mismo: Bello salió a un boliche, bailó y se besó con una joven. Lo peor de todo fue que una persona que estaba en el boliche lo grabó con su celular y lo filtró.

“Parece una película de terror, agarro mi celular y veo todas estas cosas que estoy viendo. No lo puedo creer. Asique bueno nada, por lo pronto me quedaré acá. Sigo en Europa, en Barcelona visitando amigos. Porque terminé de hacer algo hermoso y que fue increíble y un re proyecto. Estaba trabajando, loco. Quería tener mis vacaciones lindas ahora. Pero bueno. Todo pasa supongo”, expresó la modelo.

Por último, y sin dar detalles de su situación actual con Bello, Sofía cerró: “Quería aparecer por acá porque tengo mi celular explotado. El WhatsApp me explota, entonces respondo una sola vez por acá y me desconecto. Gracias a todos los que me mandan amor. A toda mi familia, a todas mis amigas, tengo gente hermosa”.

Si bien sus principales lágrimas fueron en base al duro episodio que atraviesa con su ¿ex? pareja, la joven también se pronunció respecto a la represión policial ocurrida en Jujuy desde hace tres días. En base a la respuesta de la Policía frente a las manifestaciones en contra de la reforma impulsada y aprobada por el gobernador Gerardo Morales, Jujuy pidió que cese la violencia y la situación mejore rápido.

“Amo mi provincia con todo mi ser, me duele en el alma ver todo lo que está sucediendo ahí. Deseo de corazón que se solucione esto urgente. Lo de Jujuy me parte el alma, soy de las personas que cree en el diálogo y cien por cien en llegar a acuerdos. Las cosas se charlan, se hablan. Repudio fuertemente la violencia. Quiero mandar fuerza a todo mi Jujuy amado”, cerró la joven que tiene el corazón partido.