El drama de Karina la Princesita: "Tenía miedo de irme pero tengo la mente menos desordenada"

Mayo fue un mes complicado en cuanto a la salud mental y el bienestar para Karina “La Princesita”. Es que ya a principio de mes, comentó que estaba atravesando un proceso de depresión y luego comenzó a mostrar su malestar a través de Twitter, en donde uno de los tweets más llamativos decía que se levantó de la cama “después de muchos días”. A pesar de que a la vez se encontraba brindando shows, nunca dejó de evidenciar lo que estaba viviendo y de hecho, decidió sacarlo a la luz con el lema de que no está mal hablar de sentirse así, sino que lo que sí está mal es guardárselo.

Pasó más de un mes de que la ex pareja del Kun Agüero comenzó a advertir de manera escrita lo mal que la estaba pasando, sin dar motivos. Lo único que le interesaba era que tanto sus fanáticos como las personas que la conocen, sepan que no está mal vivir así, porque es parte de la vida. Lo que está bien de ello es el poder hablarlo y afrontar la situación.

Después de diversos shows en boliches en Buenos Aires, como también formó parte festivales en otras provincias, comenzó a afrontar un bajón anímico que si bien no pudo contar con palabras de qué se trataba, sí comentó lo que le estaba sucediendo sentimentalmente.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Fue el 11 de mayo cuando empezó a confesar lo que estaba viviendo. Mediante su Twitter, escribió: “Me levanté de la cama después de muchos días. Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir”. Seguido a eso, detalló: “Es un proceso” y sin dejar dudas, en el mismo hilo, contó que es algo que le sucede hace días. “Que alguien me de energía xq no tengo ni un poco hace 10 días ya”, escribió

Pero tan sólo 10 días después, dio a entender que recibió el amor que necesitaba, a pesar de la tristeza que estaba viviendo. Sin dar detalles de qué o quién le brindó ese cariño, twiteó: “A veces, entre toda esta vorágine, solo se necesita un poquito de amor. Que calme un rato el dolor. Buenas noches!”.

Pero, después de tantos tweets, decidió poner la cara ante la situación y se mostró hablando en sus historias de Instagram en las cuales hizo hincapié en la importancia de tomar conciencia sobre la salud mental y el hecho de hablar a tiempo. En el mismo video, escribió: “No estás solo/a. Es parte del proceso. Te mando un abrazo”. Sin embargo, desde la cuenta oficial de LAM, programa que conduce Ángel De Brito, hicieron una captura de su cara en ese video y comentaron “Qué le pasa a Kari?”.

Lo cual su respuesta, no tardó en llegar: “Que me pasa? Ahí lo explico bien. Uso mis redes para que no se sientan raros los que lo viven, como me siento yo cuando leo QUÉ LE PASA, falta de atención, se victimiza y boludeces incentivadas por preguntas dañinas con respecto a la salud mental”, manifestó.

Pero a pesar de que su vida siguió ligada a la música y los frecuentes shows en Buenos Aires como en diversas provincias, decidió poner una pausa y tomarse días de vacaciones, sin dar a conocer el lugar de descanso. Lo que sí se sabe, es que ya está de regreso y se prepara para próximas giras en Tucumán y Corrientes.

Si bien el viaje que realizó fue con el fin de poder relajar la mente y sentirse mejor, a través de sus historias en Instagram, le agradeció a su tía por haberle regalado esa huida, aunque dejó un mensaje preocupante para todos: “Tenía miedo de irme”.

Para dar aviso que ya se encuentra de regreso, la primera historia que publicó y la que más preocupación generó por el momento que está afrontando, decía: “Gracias tía por regalarme este viaje. Tenía miedo de irme pero tengo la mente menos desordenada. Tkm”.

Asimismo, dio a entender que la problemática que está afrontando tiene que ver explícitamente con algo que vivió en el pasado, aunque intenta no dar detalles sobre qué se trata. “En tu vida siempre hiciste lo que podías con las herramientas que tenía en ese momento. Fuera la culpa. Fuera el castigo”, sostuvo.

Por último, concluyó: “No dejes que te digas vos sos así y no vas a cambiar. Los que trabajamos en nosotros mismos podemos cambiar, mejorar, aprender, evolucionar. Es más, en los momentos más de mierda, si te ocupas y trabajas en eso, floreces!”