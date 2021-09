El drama de la actriz Agustina Posse: sufrió un derrame cerebral y está en terapia intensiva

Por estas horas, la actriz Agustina Posse vive uno de los momentos más duros de su vida. En la medianoche del jueves 9 de septiembre, sufrió un aneurisma y debió ser internada de urgencia en el Instituto del Diagnóstico. Ahí fue operada de urgencia y, desde entonces, se encuentra internada en terapia intensiva.

En una entrevista, Yaco González, quien fuera esposo de Posse durante años y es el padre de sus dos hijos, comentó: “El aneurisma es una malformación de las arterias cerebrales, una enfermedad silenciosa que se descubrió con el sangrado. Se lo taparon y ahora hay que esperar que pasen estos días difíciles. Es un día a día. Es difícil, pero estamos haciendo fuerza y hay mucho amor dando vueltas, deseando que salga de este mal sueño”.

Y completó sobre el estado de quien fuera su mujer durante más de 20 años: “No hay mucha más información que esa. Los médicos hicieron todo lo que tenían que hacer para que Agustina salga adelante”. El hijo de Jairo y Posse se conocieron cuando trabajaron en la tira Gasoleros, en 1998, y se convirtieron en padres de Juana y Francisco, de 20 y 16 años respectivamente.



Agustina es hija de los cantantes Mónica y Luis Posse, y cobró fama cuando comenzó a trabajar en Montaña rusa, otra vuelta, en 1996. En una nota, Agustina relató sobre su carrera: “Después hice De corazón, Milady, Gasoleros. Yo miraba el programa y quería entrar a trabajar en Polka, pero no sabía cómo. Un día acompañé a la productora a Angie Cepeda, que era muy amiga mía, y conocí a Adrián Suar, charlamos un rato y me dijo que llamara a Víctor Tevah y justo necesitaban un personaje en Gasoleros”.

Y completó: “Era para interpretar a una noviecita de Nicolás Cabré que iba a durar poco y paralelamente buscaban a una actriz para que se casara con Matías Santoianni, que era el hijo de Juan Leyrado. Matías quiso que yo hiciera ese personaje entonces viraron la historia, me peleé con Cabré, me enamoré de Santoiamni y me quedé hasta el final. Después hice Calientes y ahí se cortó la rueda, porque me llamaron para El sodero de mi vida y tuve que decir que no porque estaba embarazada de Juanita. Igual seguí trabajando pero con personajes más chicos. Hice Durmiendo con mi jefe, Juanita la soltera”.

En tanto, sobre su relación con Yaco, Posse relató este año en otro reportaje: “Con Yaco nos separamos hace un poco más de dos años. Estuvimos veinte años juntos, y tenemos buena relación. Y es un papá muy presente también. Nos conocimos en Gasoleros, nos hicimos amigos hasta que nos enamoramos, y desde la primera noche que estuvimos juntos no nos separamos más hasta 20 años después”.

Y ahí también habló sobre su carrera y los cambios que vivió en los últimos años: “Todos me preguntan si me alejé del medio para dedicarme a mis hijos, pero no. No sé qué pasó. Trabajé bastante cuando mis hijos eran chicos y menos cuando eran más grandes, pero no por elección. Se dio así. La verdad es que no tengo una explicación”.

También agregó: “Mis ganas de seguir trabajando siempre estuvieron. Como no aparecía nada, me fui quedando en mi casa y por un tiempo largo no pensaba en eso. Y después me enojé mucho y, de alguna manera, me resigné, me puse el delantal y me dediqué full a la casa y a los chicos, y la verdad es que lo disfruté”.

Por supuesto, este es otro golpe para la familia de Yaco ya que hace tres meses falleció Teresa, su mamá y esposa de Jairo, después de muchos años de sufrir cáncer. Durante todo ese tiempo, Agustina había entablado un fuerte vínculo con su suegro y su fallecimiento la golpeó mucho. Hoy, lamentablemente, es ella la que pelea por su vida.

En tanto, la actriz Mercedes Funes le dedicó un sentido mensaje a su amiga y colega en Instagram. "Agus es una actriz preciosa. Una mamá maravillosa. Una amiga de fierro. Una mujer llena de luz y con un corazón lleno de bondad. Hoy está luchando por su vida y nuestro corazón se nos estruja de la angustia", escribió al inicio de su mensaje.



Y finalizó: "@agusposse Todas nuestras energías y pensamientos hermosos para vos. Que te inunde nuestro amor. Y que leas por vos misma cuando despiertes, estás y todas las palabras de amor y deseos de vida de los muchos que te aman.

Abrazo inmenso @monikposse @yacogonzalezz Juanita Francisco".