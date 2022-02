El drama de la ex ATAV que tiene a toda su familia en Ucrania: "Están cerca de bases militares"

Dos años atrás, la actriz ucraniana Daryna Butryk cobró una inmensa popularidad en el país al interpretar a Helga en la ficción Argentina, tierra de amor y venganza. Llegó al país en el año 2001, después de la ruptura con la Unión Soviética, junto a su madre y hoy tiene a toda su familia en Ucrania.

"Tengo allá a mi abuela y a mi mamá, hasta hace dos semanas el problema era que mi abuela estaba enferma y por eso mamá viajó. Ahora mi mamá no puede usar su pasaje de regreso y está detenida. Allá tengo también a mi papá y a mis medios hermanos. No estoy bien", reconoció en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas.

La actriz sigue el minuto a minuto de la invasión rusa desde la Argentina: "Estamos comunicándonos permanentemente con mi familia. Yo estoy en mi casa, pero tengo a toda mi familia allá. Obviamente amanecí con cien mil mensajes, pero por suerte mi familia está a varios kilómetros de Kiev, en una ciudad fuera de conflicto. La gran preocupación es que sí hay bases militares cercanas y eso me pone mal."

"Es cierto que hay toque de queda: la gente circula con pasaporte en mano sólo pudiendo ir a supermercados y farmacias. En caso de peligro bélico, la gente tiene que esconderse en los sótanos de los edificios o en los subtes, que fueron construidos para eso. Esto no es algo de hoy, siguen hablando como si fueran nazis versus rusos y hace años que no es así; mientras tanto, sigue metiéndose Estados Unidos en el medio y continúa vigente la Guerra Fría", analizó.

Daryna también reconoció que circula mucha información falsa, en especial en las redes sociales. "No quiero incentivar el morbo en torno a esto, porque me toca muy de cerca. Estoy muy conmocionada, hay desinformación y sobreinformación a la vez. Me tiemblan la voz y las manos en este momento. Estoy muy mal, pero quiero traer un poco de seriedad y calma a la vez".

El duro posteo de Daryna el día de los primeros bombardeos

Queridos familia, amigos, conocidos y medios: mi familia está bien, a cien kilómetros de Kiev. Ayer a las cuatro de la mañana se escucharon los bombardeos. Hay situación de emergencia por conflicto bélico, con fronteras cerradas y vuelos cancelados. Hoy tengo a la familia de siempre y también a mi mamá allá. Sólo se puede salir a comprar alimentos. No sé más de lo que saben ustedes, salvo el miedo del lado de adentro.

La guerra es guerra. Gracias por los mensajes y los abrazos. Quizás no les conteste a todos porque estoy bastante abrumada. No quiero dar declaraciones, me parece pronto y que alimenta el pánico. Tampoco siento que pueda aportar nada y honestamente no me da la cabeza, ni el corazón. Los abrazo. Los que crean, manden luz. Los quiero mucho.