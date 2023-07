El drama de María Valenzuela: "Lo que tenía ahorrado lo perdí todo, tengo que volver a empezar"

El año pasado, el nombre de María Valenzuela recorrió con fuera las redes sociales debido a su delicado momento de salud. Incluso, varios medios se hicieron eco de aquella noticia y publicaron que el entorno de la actriz -encabezado por sus hijos y amigos más íntimos- estaban preocupados por su estado de ánimo. Esto se debió a que una "mala praxis" dental ocasionó que no pudiera comer. "Peso 35 kilos", contaba la propia Valenzuela, consultada por aquel entonces.

A más de un año de aquel dramático momento, la artista de 67 años contó que está atravesando otro difícil momento debido a que una inversión no salió como esperaba. “Perdí todo”, reveló. Valenzuela visitó La Peña de Morfi, el ciclo que conduce Georgina Barbarossa por la pantalla de Telefe, y contó que tuvo que vender joyas durante el año que estuvo sin trabajo. "La gente tiene la fantasía de que todos somos millonarios", dijo la conductora.

Como respuesta, Valenzuela le contó que ella "alquila" su departamento y reveló: “Yo perdí todo. Lo que tenía ahorrado lo perdí con un proyecto que iba a hacer en el campo, que era mi sueño”. “¿Eso del hotel?”, le preguntó Barbarossa, al tanto de la situación. “Sí, exacto, hotel y restaurante. Perdí todo. Entonces, ahora es volver a empezar”, sumó la actriz y detalló: "No resultó lo que esperábamos”.

Si bien ese negocio no prosperó, la actriz contó que tiene entre manos otro al que espera que le vaya mucho mejor: “Bueno, ahora con los muebles espero que me vaya bien”. Según explicó, se dedica a la restauración de muebles en un ambiente de su hogar t esa actividad es una “alucinante terapia” para ella. Contó, además, que comenzará a trabajar en un cuadro antiguo. “Lo voy a armar, lo voy a firmar y lo voy a poner a la venta”, dijo y bromeó: “Otro kiosquito”.

El año pasado, la actriz había hecho un descargo extenso para silenciar las críticas que apuntaban principalmente a su apariencia y su estado de salud: "El que haga un comentario sobre mi delgadez, lo puteo ¡y luego lo bloqueo! ¿Quedó claro? Gracias y felicidades. Te paso la bendición de Dios, pasala a todas las manos que puedas. No te quedes con ella”, escribió. Pero lo cierto es que en ese momento dio detalles del dramático momento que le tocó vivir.

De hecho, grabó un video para hablar sobre su estado de salud y lo compartió en Instagram. Allí, relató que pasó por un calvario a causa de que fue víctima de "mala praxis" durante un procedimiento odontológico. "A todos los que se preocupan por mi delgadez, éste es el motivo. Estoy pesando 35 kilos. No me puedo morir ahora porque todavía tengo muchas cosas que hacer en este planeta", había contado.

Y siguió: "Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel. Por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora (Vanesa) Di Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo”.

Mirando atentamente a la cámara, la actriz le había hablado directamente al dentista en cuestión y le suplicó que termine con su "infierno". "Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel, te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina. Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”, le pidió.

Aquel video de Valenzuela se viralizó de tal manera, que la artista comenzó a recibir toda clase de muestras de cariño y apoyo. Por esta razón, en sus stories de Instagram había dado más detalles sobre su padecimiento: "Para aquellos que no entendieron, tengo muelas de vaca (lisas) que no me permiten partir la carne. Como comida blanda, pero masticar un bocado me lleva veinte minutos. El dolor y la angustia hacen que abandone la comida".