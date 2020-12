El drama de una ex Chiquititas: su marido sigue preso por narcotráfico y pide trabajo en las redes

Nadia di Cello cobró gran popularidad en los ´90, cuando integró el elenco de Chiquititas, la novela infantil protagonizada por Romina Yan y producida por Cris Morena. El tiempo pasó y su nombre se fue perdiendo hasta que en noviembre de este mismo año volvió a cobrar mucha más fuerza, no por su carrera de actriz, sino por una causa policial que pesa contra su marido y padre de sus dos hijos, Valentín y Francesca: Fernando Migliano.

Migliano había sido detenido por narcotráfico, luego de que en un allanamiento que se realizó en marzo en Villa Adelina, que estuvo a cargo de agentes de la policía Federal y de la Bonaerense, le encontraran cocaína, LSD, nueve plantas de marihuana, una de 1,65 metros de altura y balanzas. Tras aquel procedimiento, se secuestró “un Audi, una moto, una computadora. estupefacientes, alucinógenos y elementos vinculados al fraccionamiento.

También se retuvieron bolsas con éxtasis y otra con pastillas, papel, elementos de corte y sustancias químicas. El expediente detalla que Migliano fue detenido con “un kilo de cocaína en Ramos Mejía”. El allanamiento en la causa por narcotráfico fue el 5/03/2020 desde las 16.10 hasta las 10:25 e intervino el Juzgado de Garantías N5, del Departamento Judicial de La Matanza. A Migliano se lo acusa de venta de estupefacientes.

Además, el expediente agrega que el 12 de mayo el acusado había ingresado al hospital con un accidente cerebro vascular isquémico. A más de un mes de que cobrara estado público la situación judicial de su marido, Di Cello volvió a romper el silenció a través de las redes sociales para pedir trabajo debido a la delicada situación económica en la que está sumergida luego de que su marido fuera detenido.

A través de las historias de su cuenta en Instagram, le hizo un inusual pedido a sus más de 100 mil seguidores: “Necesito su ayuda. Estoy en una situación difícil, sobre todo económicamente. Me cansé de pedirle ayuda a todos los que conozco si saben de algún trabajo. Por eso hoy decidí pedirle ayuda a todos ustedes, que si saben de algún trabajo me tengan en cuenta, ya que necesito mantener a mis hijos y salir adelante. Gracias, los quiero”.

Cabe recordar que luego de la detención de Migliano, la ex Chiquititas afirmó estar pasando por el "peor momento de su vida" y dijo que “un alma podrida llevó a los medios la información”: “No logro entender por qué tanta maldad, acá hay muchas personas que estamos sufriendo por lo que pasó, que no voy a hablar. No puedo hablar porque si hablo corremos mucho riesgo mis hijos y yo. Solo les puedo decir que hay mucha mafia, gente de mierda en el mundo”.

Migliano está siendo representado por Matías Morla, abogado y ex apoderado de Diego Armando Maradona. Actualmente Di Cello tiene 31 años y cobró gran popularidad en 1996 al interpretar a Nadia Cáceres en Chiquititas. También fue parte de Rebelde Way y de la remake del ciclo de Cris Morena Rincón de luz. Su último trabajo en la pantalla chica fue en el 2005 en El Refugio, mientras que en 2015 participó de la obra La vida prestada.