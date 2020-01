El drama del fan de Wanda: Mariano De La Canal casi se ahoga en San Bernardo

Mariano De La Canal, más conocido como el fan de Wanda, casi se ahoga en San Bernardo porque le agarró un calambre cuando estaba en el mar. “Gracias a Dios pude salir, porque me ayudaron”, contó el mediático en su cuenta de Twitter en donde publicó un video en dónde explicó lo que sucedió.

“La verdad que la pasé mal. Me acaba de pasar algo horrible. Estoy en San Bernardo haciendo temporada. Me vine al mar un rato y me agarró un calambre en la pierna”, agregó.

No puedo creer que estoy vivo !! La pase horrible pic.twitter.com/uL8puqXrj0 — Mariano De La Canal (@MarianoFanOK) January 18, 2020



De La Canal, que se hizo conocido cuando asistía a Showmatch para “hacerle el aguante” a Nara, se encuentra en la ciudad balnearia en donde participa en la obra A toda risa, con Gladys Florimonte.

“Yo no sabía qué hacer porque no podía moverme, literal. No sabía qué hacer y estuve como cinco minutos. El agua me tapaba, tragué como tres litros de agua. Gracias a Dios pude salir porque me ayudaron”, concluyó entre lágrimas por el difícil momento que pasó.

Por suerte, la situación fue detectada por los rescatistas y de inmediato activaron un operativo. El final feliz de algo que podría haber terminado muy mal quedó registrado en un video que Ángel de Brito publicó en sus redes. Ahí, entre aplausos de los veraneantes, se lo ve a De La Canal, a los tropezones. “Gracias a Dios estoy vivo. Gente, disfruten de la vida porque uno no sabe cuándo nos vamos a ir”, dijo Mariano, feliz de poder contarla.

Así rescataron a @MarianoFanOK pic.twitter.com/QThCnU0f3c — A N G E L (@AngeldebritoOk) January 18, 2020