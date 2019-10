El Ken humano se está quedando sin nariz y teme lo peor: "Me va a quedar un agujero en la cara"

El drama del "Ken" humano. Rodrigo Alves, el joven brasileño que se hizo famoso después de someterse a 11 cirugías para parecerse al novio de la muñeca Barbie, atraviesa un complicado presente: se está quedando sin nariz y teme que le quede un "agujero" en medio de la cara.

"Estoy preocupado porque los médicos no pueden arreglar mi nariz de modo permanente", se quejó el hombre de 36 años en diálogo con el Daily Mail. "Los resultados de mi última cirugía fueron buenos en un primer momento, pero ahora me tengo que hacer otra porque mi nariz se está hundiendo y tengo mucho miedo para ser honesto", sumó.

Rodrigo cuenta con 72 procedimientos cosméticos y once pasos por el quirófano. "Cada vez se vuelve más complicado", señaló, al tiempo que reconoció que sus médicos le advirtieron que podía perder la nariz si seguía retocándosela. "Ahora tengo miedo de hacerme otra cirugía para arreglarla", explicó, pese a que el último fin de semana se sometió a una cirugía de balón gástrico para adelgazar.

"Tuve 72 cirugías sólo porque sufrí muchas complicaciones desde el inicio. Antes quería hacérmelas, ahora necesito hacérmelas", detalló. "Subí 20 kilos en los últimos meses por el estrés que sufro y la imposibilidad que tengo de respirar".

El hombre también apeló a la sensibilidad de sus seguidores: "Soy un ser humano y, como todos, tengo sentimientos. Soy una persona muy vulnerable". Eso sí, por el momento no volverá a pasar por el quirófano: "Lo que estoy buscando ahora son opciones que no sean quirúrgicas y que no impliquen tener que usar anestesia general para poder mantener mi aspecto".