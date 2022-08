El drama que vive Vicuña: tuvo que viajar de urgencia a Chile porque su papá está internado y grave

El actor chileno Benjamín Vicuña viajó este lunes de urgencia desde Buenos Aires a su país natal para acompañar a su padre, Juan Pablo Vicuña Parot, quien está internado, intubado, y pasando un muy mal momento de salud.

Por lo que trascendió, el hombre está internado en Chile con respirador, tras haber sufrido un fuerte problema de salud.

"No la está pasando bien", declaró Yanina Latorre ayer en LAM. " Viajó de urgencia porque su papá no está bien, ya estaba enfermo, estaba con respirador, pero ahora empeoró, ya está intubado. Está con una hemorragia intestinal muy fuerte, lo están tratando de controlar", precisó.

Latorre explicó que el vínculo de la expareja de Eugenia "la China" Suárez con su progenitor siempre fue bastante complicado, con idas y vueltas desde que su madre, Isabel Luco Morandé, lo dejó cuando él apenas era un niño de cuatro años, para luego casarse con el empresario de origen turco Oussama Aboughazal, quien ocupó un lugar importante en la crianza de Vicuña.

"Con el papá tuvo una relación difícil, la mamá se separó, se casó con el señor que parece que ya existía, después el papá se casa con la hija de Pinochet, que esto no lo sabe mucha gente, y en Chile es como un secreto a voces que nadie quiere que se sepa y a Benjamín le da mucha vergüenza", detalló la pareja de Diego Latorre.

Igualmente, la relación de Vicuña Parot con la hija del exdictador chileno duró algunos pocos años y el vínculo con su hijo se pudo reconstruir sanamente, lo que se evidencia en las diferentes publicaciones que suele dedicarle el galán en redes sociales.

Complicaciones en el teatro

La panelista deslizó que la decisión no habría caído bien en el elenco de El Método Grönholm, la obra de teatro que estrenó el último fin de semana y que protagoniza el actor junto a Laurita Fernández, Rafael Ferro y Julián Cabrera.

"En el teatro no estarían las cosas tan bien. Cuando Benjamín hoy avisó lo de la función, esto trajo más rispideces, no son de él, simplemente hay mala onda entre todos. Por eso Laurita también está enojada y le molestan las críticas. Si le preguntás a todos los actores qué pasa, nadie te puede decir algo puntual: no hay piel, no hay química, no fluye. Nunca se vincularon, cada uno está encerrado en su camarín. Hay como un clima tenso, porque no hubo una discusión", sumó.

Las funciones de la obra van de miércoles a domingo, por lo que de no definirse de forma rápida la situación, mañana comenzarían a perderse funciones. "Benjamín avisó que no va a volver hasta que no se solucione lo del papá, para bien o para mal", expresó Latorre.

Pampita se regaló

Por otro lado, poco se le creyó a la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain el último sábado en PH, cuando dijo no conocer nada sobre la propuesta de cine que tenía para compartir cartel con el actor chileno. "A mí no me dijeron nada. Voy a leer el guión el lunes y no me dijeron el galán elegido, todavía no me lo comunicaron", contó.

Ya con el moño puesto, el conductor Andy Kusnetzoff le preguntó si lo haría, lo que motivó una larga cadena de elogios. "Si fuera, yo a Benjamín lo admiro, es un gran actor. Me encanta que le vaya bien, para mí es un actor excelente, que ha conquistado Argentina, Chile, España, Colombia, ha hecho las mejores series de las grandes plataformas. Es un laburante que me genera mucha admiración en lo que hace y nunca trabajamos juntos", sostuvo.

"La verdad que yo no sé si la propuesta es así, o alguien tiró el nombre y quedó, pero si tuviera que pasar en esta película o en el futuro, no tendría problema", se sinceró Pampita. El actor ya había dado el visto bueno a trabajar con ella, unos días atrás mientras presentaba en LAM la obra recién estrenada.