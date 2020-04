El dramático pedido de Anamá Ferreyra entre lágrimas: "Estoy desesperada, me estoy fundiendo"

Cientos de personas tuvieron que suspender sus trabajos a partir de la cuarentena total que decretó el presidente Alberto Fernández y que se extenderá, al menos, hasta el 26 de abril. Este, entre muchos otros, es el caso de Anamá Ferreira, quien tuvo que cerrar sus escuelas de modelos debido al avance del coronavirus y se mostró ante las cámaras muy angustiada por esta situación.

El diálogo con Nosotros a la mañana, el ciclo de canal Trece, la ex modelo y empresaria de Brasil reveló que está pasando la cuarentena sola, debido a que su hija “está en otro lado”.

“La cabeza te vuela. Yo tengo mi empresa, la fundé sola hace 38 años, las escuelas de modelo... Es como los que tienen escuelas de danzas, teatro o cursos”, comenzó.

Y siguió: “Pero yo tengo 9 alquileres de las escuelas y tengo que pagar a la gente que trabaja para mí que la tengo en blanco”.

Con lágrimas en sus ojos, Anamá explicó al banco para buscar una solución a este problema y aclaró que le dijeron que “tenía que tener la cuenta empresa, tenés que tener esto y lo otro, pero estoy en cuarentena, ¿entonces cómo hago?”, se preguntó.

Y agregó: “Este mes saqué de mis ahorros para poder pagar, porque hay gente que necesita para comer. Lloro todo el tiempo. Pero no puedo más, te juro por Dios, es un horror. Yo sé que tenemos que cuidarnos, no salgo, no estoy haciendo el programa porque tenemos que estar en casa. Dicen que los de 60 años se van a morir todos porque son decrépitos, pero no es así”.

En esa línea, la empresaria sostuvo que no puede ir a trabajar por el avance del virus y que nadie le quiere prestar “un mango”: “Nadie me da un mango, un peso, si yo no trabajo, no como y no pago. Yo estoy pensando en la moratoria que van a venir los impuestos. ¿Cómo no hay un comité que trabaje para las pymes? Yo doy trabajo”.

Además, explicó que tuvo algunos problemas de salud como consecuencia de todo lo que está pasando en esta cuarentena: “Ya tuve que llamar al médico dos veces, aunque no quiero llamar, porque no quiero molestar... ¿pero si te desmayás y estás sola, qué hacés? Pago una obra social y los llamo. Me criticaron porque molesté a los médicos”.

“El mundo de la moda paró, estoy tratando de hacer cosas, pero perdí la alegría... Estás encerrada, no podés salir ni hacer trámites, ¿qué hago, mato a alguien? Hagan algo más sencillo, no quiero que me regalen un peso, yo no tengo canje, si quiero algo lo compro. Yo quiero que me presten”, aseguró Anamá.

Días atrás, Inés Estévez habló de sus problemas económicos y sostuvo que estaba por caer en la indigencia a raíz de la cuarentena.

"Che, estoy por caer en la indigencia -posta, no es eufemismo- y un amigo que vive en España quiere prestarme algo de dinero. Pero no puede transferir porque los sistemas son incompatibles. ¿Qué onda? ¿Alguien sabe como hacer?”, preguntó.