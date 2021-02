El dramático testimonio de Johnny, el sobrino de Diego Maradona: "Mi tío no quería vivir más"

El conflicto mediático y judicial que se originó a partir de la muerte de Diego Armando Maradona está lejos de terminar. Luego del estremecedor testimonio que brindó Monona, la cocinera que trabajaba en la casa de Tigre, sobre los últimos días de vida del astro del fútbol, quien rompió el silencio ahora fue uno de los sobrinos del ex técnico de Gimnasia, Johnny Espósito. "Él ya no quería vivir", disparó.

El hijo de María Rosa Maradona (hermana del ex deportista) y sobrino de Diego Maradona habló por primera vez sobre la muerte del ex capitán de la Selección Argentina y dio detalles de cómo fue la noche previa al viernes 25 de noviembre de 2020, día en que falleció el "Diez".

“Tengo el recuerdo cuando lo despido y él se va a dormir. El 24 estuvo bien, pasa que él ya no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre", contó.

En este sentido, dijo que él piensa que su tío se pudo desmoronar porque ya no podía patear una pelota, debido a los problemas de salud que accarreaba desde hacía tiempo. "Si vos le preguntabas que es lo qué quería hacer si no fuera Maradona, él te decía ir al supermercado”, explicó.

En diálogo con Tomás Dente para el programa Vino para vos (KZO), Johnny aseguró que su tío “ya no quería ser Maradona, quería ser Diego por un rato” y aclaró que el no poder conseguirlo le generó una inmensa tristeza.

Sobre el día previo a la muerte del ex futbolista, su sobrino recordó que el día anterior miraron juntos la televisión, algunos partidos de fútbol y tomaron mate. "Como hacíamos todos los días. Yo sentí que él ya no quería más. Me decía 'ya viví 60 años y me privé de muchas cosas, no quiero seguir así'”, dijo entre lágrimas e indicó que el campeón del mundo en México 1986 ni siquiera quería salir a caminar al patio.

Sobre esa noche, aseguró que comieron juntos y miraron la TV, pero que después él subió a su habitación en el segundo piso, y su tío se quedó abajo, ya que dormía allí por una cuestión de comodidad.

"Me despierto entre las 9 y las 10 de la mañana. Bajo, desayuno y tipo 11 creo que van los médicos y ya no, no reaccionaba. En realidad, mucho no puedo hablar, pero hay gente que lo vio (muerto) antes que yo. Yo cuando entré ya estaba muerto. Habrá sido once y media", aclaró, y comentó que a pesar de que estaba en shock, usó su celular para avisarle a su familia lo que había pasado.

Finalmente ante la contundente pregunta de Dente sobre el supuesto deseo de Maradona de terminar con su vida, Johnny respondió que Diego decía a modo de broma que ya había vivido 60 años y que su cuerpo no quería más: “Si sabía que era su último día me acostaba y me dormía con él. Me despedí con el médico que le tomaba el pulso, el chequeo diario. Fue 'hasta mañana' a las 11 de la noche. Yo pienso que no sufrió”.