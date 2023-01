El dramático testimonio de la hermana de Thiago tras ser apuñalada: "¡Me podrían haber matado!”

El martes por la noche, las redes sociales estallaron de bronca, preocupación y sorpresa luego de que trascendiera que Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, el concursante de Gran Hermano, había sido apuñalada en medio de una discusión con sus vecinos en González Catán, partido de La Matanza. "Apuñalaron a la hermanastra de Thiago de Gran Hermano. Fue durante una pelea con vecinos en su casa”, había confirmado Mauro Szeta en las redes sociales.

Además, el periodista detalló que Camila "quedó en el medio de una disputa por la casa, con vecinos denunciados por usurpación". Según habían confirmado allegados a la familia de Thiago, la mujer de encuentra fuera de peligro. Aunque debió ser internada para suturar las heridas. En ese sentido, revelaron que la joven había intentado defender a una amiga de los golpes de un hombre.

Cuando se interpuso, el agresor había sacado una navaja y la hirió en dos o tres partes de su cuerpo. Mientras la Policía investiga el hecho, Camila rompió el silencio y en diálogo con Invasores de la TV (América), explicó que la disputa comenzó cuando su hermano Lautaro, de 16 años, fue golpeado por otro adolescente. Al ver esto, ella intervino y los separó. Pero a los pocos minutos, la madre del agresor apareció y comenzó a insultarla.

Según su relato, más tarde la hermana de esa mujer se hizo presente para amedrentarla en la puerta de su casa y ahí fue cuando se produjo el ataque. “Me apuñaló la hermana de mi vecina. (...) Pasó en bicicleta cuando yo estaba fumando en la vereda y me dijo ‘eh gorda, a vos te estoy hablando’. Yo me paré de manos porque no quiero terminar mal, estuve ahí nomás de que me toquen el pulmón", dijo, totalmente quebrada por la situación.

Envuelta en un mar de lágrimas, afirmó que no estaría contando lo que le pasó de no haber sido porque el cuchillo no le atravesó ningún órgano vital. "¡Me podrían haber matado!”, dijo y reveló que desde que su hermano ingresó al reality, algunos vecinos se ensañaron con su familia. Incluso, advirtió que su entorno más cercano teme por sus vidas a partir de la “envidia” que genera la fama de Thiago. “Hice la denuncia ayer y nadie me está ayudado", reveló.

Y concluyó: "Tengo que salir por atrás en mi casa, como si fuera una rata”. En una entrevista con Canal 9, Camila había contado que a su hermano Lautaro lo habían agarrado entre cuatro personas y lo "patotearon". "Yo salí y les dije: 'no sean atrevidos'. Le quise dar un piña a uno y le erré. Vinieron más personas, vecinos, del barrio, y le pegaron a Brisa, mi hermana. Yo los defendí y a mí me dieron dos puñaladas", había explicado.

Y sentenció: "Fui a la comisaría a hacer la denuncia porque tiraron piedras en mi casa. Todavía no hicieron nada. Y nos tuvimos que ir porque nos van a prender fuego todo. Me clavaron dos puñaladas en la espalda, que casi llegan al pulmón. Me dieron remedios y estoy un poco mejor". Por último dijo: "Hay noticias falsas que nosotros vivimos en un terreno tomado. Este terreno es de mi mamá. No es usurpado".