El drástico cambio de vida de Gabo Usandivaras tras la muerte de su hermana

Fue una de las revelaciones de Showmatch. Deslumbró a la audiencia y a los jurados con sus performances. Pero recientemente anunció un drástico cambio de vida, semanas después de que se conociera la noticia de su hermana. Estamos hablando de Gabo Usandivaras, quien utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia.

Recordemos que el bailarín se encuentra en los Estados Unidos en un viaje por la ciudad de Las Vegas con amigos después de la muerte de su hermana Giselle y de su madre el año pasado. Justamente, ambos habían realizado un viaje a México el año pasado luego de la muerte de su madre. También en su momento él habló de una labor de sanación.

“Asumí que mi sanación requiere amor y no sólo el mío. He decidido después de un año y medio empezar el regreso a mi país, a mi hogar, a mi origen”, arrancó en una de las stories en donde contó su decisión. “He asumido la necesidad de dejarme caer en mi red de amor; más allá de que hoy me encuentro con muchas herramientas para amar la vida y llevarla adelante, soy consciente y asumo la necesidad de sanarme desde el amor que mi red me puede brindar”, prosiguió.

“Amigos, familia, voy de regreso. Preparen los mates, los fernets y las manos para mimarme mucho. Los extrañé y ahora los necesito”, continuó. “Hoy no puedo regresar de un día para el otro, pero sé que mi siguiente destino es Argentina; hoy me encuentro en México, país donde viví cinco meses de fantásticos recuerdos, vivencias y aprendizajes”, explicó dejando abierta la puerta a regresar al país.

“70 días compartí con La Coca, una convivencia que me dejó mucho aprendizaje y amor vivido. Esos recuerdos son el motor de mi voluntad”, remarcó en otro de los pasajes en los que hizo referencia a su difunta hermana. “Fui de frente, aventura tras aventura, durante un año y medio, sin pensar en regresar; simplemente fluyendo y descubriendo hasta dónde me iba a llevar. Estaré unos días aquí en México, un tiempito, me cuesta mucho seguir el tiempo, pero sé que mi siguiente destino es Argentina”, escribió.

La noticia de la hermana del bailarín se conoció a fines del 2021 cuando el ex conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), el periodista Ángel de Brito dio cuenta de lo que había sucedido sin nombrar la causa de la muerte. "La verdad es que es un año durísimo para Gabo porque perdió a su mamá y es algo que todavía no pudo procesar, es realmente angustiante lo que está atravesando, está muy mal”, manifestó.

En ese entonces Gabo se encontraba en México junto a su hermana y ya proyectaba quedarse algún tiempo más en las tierras aztecas. Sin embargo el deceso de Giselle terminó por acelerar el proceso.