El duelo por Piqué y los apodos machirulos de Clara a Shakira: "Bruja, vieja, menopáusica"

Una separación en puerta y una discordia que trae pelea y obsesión entre dos mujeres es algo que se veía habitualmente en el pasado, hasta que la sociedad misma comenzó a desenroscarse, deconstruirse y poco a poco dejar de ver la competencia entre dos personas del mismo sexo. Pero todo eso se volvió a ver reflejado entre la interna Shakira y Gerard Piqué, que sumó a Clara Chía por ser la tercera en la pareja de dos.

Shakira y Piqué se separaron hace poco menos de un año tras 12 años de amor y con dos hijos de por medio, pero la noticia principal fue la infidelidad de él hacia ella, donde se supo no sólo el nombre y apellido de la persona sino desde donde vive hasta lo que hace de su vida. Luego de que ambos decidieron comunicarlo a través de sus redes, se comenzaron a viralizar historias en las cuales se confirmaba la relación paralela que tenía el ex futbolista con otra mujer.

Que aparecía en el stream de fondo mientras él jugaba, que le comía la mermelada favorita de Shakira cuando ella se iba de gira, entre otras cosas, fueron las que circularon por las redes y que nunca tuvieron confirmación pero sí sobrevivieron un largo tiempo en boca de los medios también.

No obstante, luego de la escandalosa separación, cuando las aguas parecían calmarse, el 11 de enero, la cantante salió al cruce fuertemente tras una canción en colaboración con Bizarrap donde no sólo lo criticaba a él sino que también arremetió contra ella. “Tiene nombre de persona buena Clara-mente no es como suena”, fue la primera oración que le dedicó nombrando, entre líneas, el nombre de la tercera en discordia en cuestión.

Además, también dedicó unos ciertos ejemplos sobre lo que “cambió” Piqué en su vida dando a entender que pasó de grandeza a bajez. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” “Cambiaste un Rolex por un Casio” “A ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú”, fueron algunas frases que sentenció la canción y que hizo dar cuenta que, realmente la relación había llegado a su peor momento.

Dentro del dolor y el enojo que mostró ella en su canción, por todo lo vivido y por el motivo por el cual culminó la relación, lo más relevante fue que la furia no fue directa con el hombre que se casó y con el que tuvo los dos hijos, sino que el enfrentamiento fue contra la joven de 23 años, para remarcar otra vez la guerra entre mujer vs mujer, dejando de lado al verdadero culpable.

Y aunque parecía que el viejo feminismo que tiene enfrentadas a las mujeres, mientras los hombres salen ilesos, se había terminado, ya que después de esa canción nada más se supo de algún enfrentamiento, en las últimas horas, el periodista español Roberto Antolín contó de qué manera llaman y tratan Clara Chía y sus amigas a la artista.

“Es evidente que todo el mundo se focaliza en Shakira pero Clara tiene 23 años y de repente viene todo esto, si hay un culpable acá es Piqué, ella es la tercera en discordia y hay un dato muy importante para sumar del entorno de la pareja de Gerard y sus amigas”, comentó.

A raíz de ello, aseguró: “Sus amigas y ella también llaman a la cantante vieja, bruja, menopáusica, así la llaman, esto surge después de que se enteraron que la intérprete llama a Clara "mosquita muerta", ellas están hartas de esta situación y por eso le pusieron esos apodos”, comentó.

“La canción fue un boom mediático y a ella no le ha sentado bien, esta persona se tiene que defender y por eso ella y sus amigas le pusieron ese apodo a Shakira, Shakira y Piqué en los últimos tiempos no tenían relaciones sexuales, esto lo usa para defenderse Clara”, concluyó.