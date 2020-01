El dueto menos pensado: Ozzy Osbourne se juntó con Elton John en el tema de difusión de su nuevo disco

Decían que se estaba muriendo, y él, como es lógico cuando uno no se está muriendo, lo desmintió. Ozzy Osbourne acaba de lanzar un nuevo disco solista y lo hizo con un gran golpe de efecto: nada menos que un dúo con el mismísimo Elton John en el corte de difusión, que es a la vez el tema que le da su título al nuevo disco de Ozzy: Ordinary Man. El baterista de los Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, contó la historia de la inesperada colaboración en una entrevista radial con el programa ‘Volume West’ de SiriusXM ."

Entonces decidimos; bien la canción tiene un piano. ¿Quién es un gran pianista? No sé… Consigamos a Rocket Man… Así que Andrew y yo fuimos a Atlanta, que es donde vive Elton John cuando está en la costa este. Y lo grabamos. Él tocó el piano en la canción y lo toca de forma hermosa, por supuesto. Y entonces; ¿Por qué no hacemos que cante una estrofa”, se pregunta Smith. El batería asegura que tanto Elton como Ozzy suenan “jodidamente increíbles” en la canción. “Estos dos legendarios e icónicos rockeros ingleses que han vivido todo están cantando sobre el final de sus vidas. ‘No quiero morir como un hombre corriente”. Y es jodidamente genial. Andrew y yo nos estábamos pellizcando. Y Elton fue tan genial… tan cortés”. Haré cualquier cosa por Ozzy. Adoro a Ozzy”, dice Smith que dijo Elton.

Como si esto fuera poco, en el tema aparecen nada menos que dos Guns N'Roses, (Slash y el bajista Duff McKagan) y el propio Chad Smith en batería. “En el single que ya ha salido, ‘Straight To Hell’, Slash realizó un solo clásico suyo; wah-wah, bluesy, genial. Pero realmente queríamos que tocara en la canción que da título al disco, ‘Ordinary Man’. Es más un medio tiempo, estilo Beatles. Ozzy ama a The Beatles. Es su banda favorita. Siempre habla sobre The Beatles, The Beatles, Beatles, Beatles… Y si piensas en el Príncipe de la Oscuridad, ¿de verdad que The Beatles? Así que necesitábamos algo en plan medio tiempo, no tan heavy. Así que Andrew (Watt, el productor), tenia la idea un pequeño piano y lo metimos en la canción. Y es épico. Y Slash toca el solo. Es tan épico, hay dos solos de Slash. Es una gran canción. Y él toca de forma brillante en ella, por lo que estamos contentos de tenerlo”, explica Smith sobre la extraordinaria participación de Slash.

“Por lo tanto en la canción ‘Ordinary Man’ tenemos a Duff McKagan, Slash, Andrew Watt, un niño prodigio de la producción, compositor y gran musico… Tenemos al Príncipe de la Oscuridad, Ozzy Osbourne. Tenemos a Sir Elton John y a un batería de cualquier otra banda. Tenemos a los jodidos Vengadores del rock and roll. Es jodidamente bueno. Al final de esta canción hay una pieza de cuerda. Fuimos a los estudios Abbey Road, y se grabaron las cuerdas y un coro. Es jodidamente épico y cada vez que lo escucho es como… “Y el Grammy va para…”.

Escuchá el temazo de Ozzy con Elton, dos Guns y un Pepper: