El durísimo audio de Caniggia a Mariana Nannis, en el que la ligó hasta Moria: "Es un travesti"

El ex futbolista Claudio Paul Caniggia no tomó nada bien las acusaciones que realizó su ¿ex mujer? Mariana Nannis en el programa de Susana Gimenez, en donde no sólo contó un episodio de violencia de género que le causó la pérdida de un embarazo, sino que además relató el problema con las drogas que tendría “El Pájaro”. Ahora, en medio de la fuerte turbulencia mediática, se filtró un audio que Caniggia le mandó a la madre de sus hijos. ¡Durísimo!

“En una fiesta privada, arrancan mintiendo totalmente. Yo no estuve en ninguna fiesta privada ni nada. Estoy en el lugar donde vivo yo (en el hotel Faena), ¿entendés? Y estaba con dos chicos que estaban ahí. No tengo nada que ver con eso, así que es ridículo esto. Esto me hace reír nada más, porque acá en Argentina dicen cualquier pavada”, arrancó el ex futbolista, en alusión a la primera información que circuló dos meses atrás sobre su presunto noviazgo con la modelo Sofía Bonelli.

“Igual que esa travesti de Moria Casán y eso. Dejate de joder, ¿entendés? Es una payasada y aparte fuiste vos la que hiciste todo este quilombo. ¿Entendés? Lo hiciste vos, porque ya lo sabemos. Yo ya lo sé. ¿Quién no lo sabe? Fuiste vos, al pe... No tiene sentido toda esta mier… que pasó. Yo no tengo por qué decir nada, si no tengo nada que ver. Esto es ridículo. Yo ya dije en un comunicado qué cosas inventaron cuando salió esa noticia. Lo dije”, culminó.

Lee más | Charlotte Caniggia rompió el silencio y habló por primera vez de la separación de Claudio Paul y Mariana Nannis

La relación entre ambos dista de estar en el mejor momento. Es que entre acusaciones cruzadas, rumores de separación, y hasta posibles romances, la pareja empezó a mandarse dardos filosos mediante los medios de comunicación.