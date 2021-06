El duro castigo que el jurado le impuso a Claudia Fontán por usar comida que cayó al piso

Después de haber juntado comida del piso para entregársela en un plato a los jurados de MasterChef Celebrity, este miércoles Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis resolvieron imponerle a la participante Claudia Fontán un castigo terrible: de ahora en más deberá competir todos los domingos para evitar su eliminación.

Lo que pasó es que durante el episodio del martes los famosos debían preparar un Banoffe Pie, una tarta con masa de galletas, cubierta por una mezcla de crema de banana y un toffee a base de gelatina que sería el preferido de la princesa Diana de Gales.

Mientras cocinaba, la actriz en un momento llevaba dos fuentes en sus manos, una con la base de galletas y otra con el toffee, y las apoyó en su mesada con tanta mala suerte que la que tenía el toffee se deslizó rumbo al piso. La fuente cayó boca abajo, vertiendo todo el contenido contra el piso.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Totalmente desesperada, Fontán se arrodilló, y con sus manos intentó salvar la preparación, recogiendo lo que pudo del toffee que adornaba el suelo. "No sé qué hacer, me desespero", señaló la actriz. A su lado, pasó corriendo Gastón Dalmau, quien le pidió que no recogiera la comida del piso y le recordó que programas atrás, Andrea Rincón había sido duramente cuestionada por el jurado por utilizar sus pies para pisar unas papas.

Lo cierto es que después de eso, Gunda intentó engañar al jurado y ante la consulta sobre si había agarrado el toffee del suelo, solo atinó a contestar: "No, te lo juro por Dios que no”. Claro está, la actriz fue la primera en estrenar la ronda de degustaciones y se refirió al incidente. "Venía muy bien, apoyé el toffee en una cuchara y se me cayó todo al piso", contó. Cuando Betular le volvió a preguntar si había usado el contenido del suelo, ella insistió: "No, sino no tendría".

Aún así Betular prefirió no probar el plato, aunque el resto del jurado lo hizo y emitió su critica. Ante la devolución, trascendió que los compañeros de La Gunda se mostraron molestos con ella y pidieron que se la sancione, como pasó con otros participantes.

Así, en el programa de este miércoles ella y la periodista María O´Donnell quedaron en la instancia final en la que ambas se jugaban una estrella dorada y Damián Betular aprovechó el momento para revelar a la conclusión que el jurado había llegado respecto a un castigo. “El mejor plato es el de Gunda. Tenés el mejor plato, pero no vas a tener la estrella y no vas a tener estrella de acá hasta que dure esta etapa y estas semanas de estrellas”, señaló en primer término el pastelero.

“Aunque cocines los mejores platos, vas a tener que estar todos los domingos cocinando, hasta que llegues. Ojalá llegues lejos y quede esto en el olvido. Así que gracias, y la estrella de hoy es de María por tener el mejor segundo plato de la noche”, señaló Damián Betular.

Tras haberse mostrado arrepentida por su actitud, Fontán dijo que esperaba que la dejaran seguir en el certamen, por lo que al enterarse de la sanción, contestó:“Quedé a disposición del jurado, y si han decidido esto, estoy completamente de acuerdo”.