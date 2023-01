El duro cruce de Fede Bal, De Brito y Freijo: “Ángel sos un boludo a pedal, dejá de hacer papelones”

Aunque se define como “politóloga, escritora y Divulgadora” en la bio de sus redes sociales, María Florencia Freijo también es una defensora de los derechos de las mujeres y desde Twitter supo hacerse un lugar en los medios. Aunque, a veces, sus dichos sean polémicos, los “machirulos” y los falsos deconstruidos aprovechan para castigarla. Algo de eso sucedió en las últimas horas en las que tuvo un duro cruce con Ángel de Brito y también con Fede Bal. Y todo por un malentendido.

Todo comenzó por un tuit de Freijo en el que dijo: “El espectáculo teatral más visto de la temporada es el de un varón disfrazado de mujer, que se encarga de ridiculizarnos con estereotipos baratos. Tiene casi 2 millones de seguidores. Parece que solo pueden facturar ellos bardeándonos y las resentidas después somos nosotras”.

De inmediato, y en búsqueda de la polémica y de alimentar su negocio, De Brito salió al cruce y defendió a Bal, que protagoniza Kinky Boots en Villa Carlos Paz. “Cuanta ignorancia en un tuit. Esta pontificadora de algodón, no conoce un clásico de la comedia musical”, escribió el conductor de LAM, tras citar a Bal, quien a su vez había retuiteado enojado el posteo de Freijo y le agregó la frase: “Para que sepan de que estoy hablando”.

Entonces, Freijo le respondió a Bal: “Fede, amo Kinky Boots y la vì, Obron. Si entrás a mi Instagram, que publiqué esto ayer, vas a ver que me refería a un espectáculo llamado la Jenny. Un varón que reproduce todos los esterotipos que queremos desterrar: La loca, la ama de casa desesperada, la celosa, etc. Saludos”.

Y después fue el turno de De Brito, quien seguía criticándola. Fue entonces que Freijo le escribió al periodistas chimentero: “Uy que boludo que sos Angel, de verdad a pedal. Si sos periodista mínimo informate, jamás lo dije por Kinky. Se distinguir entre un Actor/actriz, una persona trans, una persona Drag y un pelotudo con peluca y barba. Dejá de hacer papelones”.

Después de semejante baile linguistico en Twitter, De Brito hizo silencio total y no volvió a contestarle. Pero él que siguió indignado fue Bal, que aprovechó el escándalo para generar más espectadores pera la temporada de verano y escribió un hilo tuitero en el que defendió a su obra.

El hijo de Carmen Barbieri y el fallecido Santiago Bal afirmó: “Por suerte me crie en una familia matriarcal. La potencia y el carácter de mi abuela Anita marcaron el paso de mi hogar y de mi infancia. Mi mamá fue y es el corazón de mi familia. Siendo una proveedora material y emocional. Celebro estos tiempos de cambios sociales (sigue)”.

Y sumó: “Porque en estas mujeres veo el espíritu de esas 2 increíbles señoras q me formaron. Con respecto a la obra, yo no me disfrazo, ni el libro trata de ridiculizar a las mujeres. El guión, magistralmente escrito por Harvey Fierstein, no solo es un clásico de Broadway, sino q (sigue)”.

En ese punto, dijo: “Consiste en homenajear a los transformistas, las elecciones de minorías históricamente desplazadas y de romper con el mandato familiar. Desde q nací mi mundo estuvo hecho de mujeres poderosas, transformistas, artistas y desplazados q venían a pasar un buen momento a casa. (Sigue)”.

Y finalizó: “Todo eso soy. Te invito a ver la obra de corazón. Ahí vas a entender porque el mundo ama Kinky Boots y desde mi lugar personifico a “Lola” con el mayor de los respetos”.