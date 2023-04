El duro cruce del Kun Agüero y Duggan por el dólar: “No hablés boludeces, también gano en pesos”

Hace unos días, Sergio Agüero, que dejó su carrera futbolística para tener su espacio virtual por streaming, en donde opina de todo y de todos, analizó la economía de Argentina. Su discurso debería haber quedado supeditado a la opinión de un tipo que se destacó por hacer goles en un campo de juego y nada más. Pero el periodista Pablo Duggan le salió al cruce porque el ex Manchester City aseguró que en Argentina debía llevarse a cabo una “dolarización”.

En sus clásicas transmisiones, el Kun dijo: “Para mí tienen que sacar los pesos. Yo diría: el peso, a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares. Si el dólar lo necesitamos en todos lados ¿El peso adónde lo llevas? A ningún lado”. Entonces, Duggan recogió el guante y atacó: “Para él la dolarización es lo mejor que le puede pasar. Le importa un carajo el peso. No debe mirar un peso hace años. Se caga en el peso”.

Y continuó: “Hay que pegarle un coscorrón al Kun Agüero para que entre en razón. Flaco, lo que estás haciendo hoy en las redes sociales lo ve toda la Argentina. Vas a confundir a mucha gente. Es un hijo de puta, la verdad. Con todo cariño. Hay mucha gente que te mira, muchos de ellos pobres, y confundirlos de esa manera... Sé un poco responsable de las boludeces que decís. Hoy sos un personaje peligroso”.

Como la dura respuesta de Duggan llegó a oídos de Agüero, el streamer afirmó: “Yo lo único que quiero es que los argentinos sepan cuánto ganan realmente en dólares al cambio de pesos. Esa es mi única opinión. Gente, estos pesos equivalen a estos dólares. Este es tu sueldo básico. Con tu sueldo básico, ¿qué hacés? No podés viajar, no te podés comprar nada. Después hay que ver cómo se hace eso”.

Y continuó: “Yo quiero que sepamos lo que realmente se cobra en dólares y sepan lo que realmente vale el peso. En lugar de putearme a mí y no tengo nada con el tipo. Lo que está mal es que me insulte. Mal tipo me dijo. Si ni me conoce. Insultar a una persona sin conocerla es de mala leche”.

Pero no se detuvo ahí. Y le dio duro al conductor de C5N: “La verdad no sé quién era que dijo eso. Un tal Duggan… la verdad no sé quién es. Me imagino que un periodista que hace eso. Este chabón, imagino, que también está todo el día opinando, y seguramente, opinando, para un gobierno… yo lo que acá soy es, yo no soy de ningún gobierno. A todo el mundo, a mí me chupa un huevo, en sí, quién mierda esté de presidente o esté en el Estado”.

Y siguió. “Lo que me parece mal es que me insulte porque yo no lo insulte. Me dijo mal tipo… pero si ni me conoce. Por lo que yo sé, un mal tipo es cuando vos insultás a un persona de mala leche, eso es un mal tipo, creo yo. Tengo cosas en Argentina, tengo negocios, así que sé cuánto gano en pesos y qué generó en Argentina. Y pagó impuestos, eh. Para que sepas, no digas boludeces, porque gano en dólares, gano en otras monedas, pero también gano en pesos. Y te cuento que cuando empecé jugando en Independiente ganaba 2500 pesos, seguramente en ese momento, vos estarías como ahora, viviendo en un barrio privado, porque sé que vivís en un barrio privado y te hacés el lalala, así que mejor no hablemos. Listo. Se terminó”.

Finalmente, el cruce llegó a su fin con un posteo del periodita y escribió en Twitter: “Estimado Sergio Agüero, por acá te hago llegar mis disculpas, no fue mi intención insultarte. Solo quise llamarte la atención por tus declaraciones sobre la dolarización. Entiendo que no apoyás semejante bochorno. Me alegro ¡Saludos!”