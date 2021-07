El duro descargo de Cande Tinelli por el delicado estado de salud de Chano: "No me dan gracia los memes que hacen"

Por el delicado estado de salud de Chano Moreno Charpentier, son muchos los famosos que manifestaron su preocupación en las redes sociales y pidieron que se investigue el asunto como corresponde. Entre ellos se encuentra Candelaria Tinelli, gran amiga del ex líder de Tan Biónica, quien se mostró visiblemente molesta a raíz de las burlas que recibió el músico tras lo ocurrido en su casa.

Chano se encuentra internado en el área de cuidados intensivos, luego de haber recibido un disparo de parte del oficial de la policía bonaerense, Facundo Nahuel Amendolara (27). Las primeras versiones indicaron que el cantante había atacado a su madre, Marina Charpentier, tras sufrir un brote psicótico en su casa. Sin embargo, luego la mujer se encargó de aclarar que su hijo padeció "un cuadro de excitación psicomotriz”.

Producto de las heridas, fue trasladado de urgencia al Sanatorio Otamendi, donde fue operado: le tuvieron que extirpar el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon como consecuencia del disparo que recibió de parte del oficial. En medio de este delicado panorama, Cande defendió a Chano y realizó un fuerte descargo a través de sus stories de Instagram.

La hija de Marcelo Tinelli se refirió a los "chistes" que hacen los internautas sobre el artista mientras lucha por su vida y dejó bien en claro que ella no consume drogas. "No consumo ningún tipo de droga, solo alguna que otra receta que me da el psiquiatra. Pero ni porro, ni merca, ni nada. No me parecen divertidos los chistes que hacen de Chano, es una situación muy delicada y los memes ni lo que dicen da gracia", aclaró.

Y sentenció: "Me parece muy grave lo que sucedió así que agradecería que tengan un poco de respeto. Controlen lo que dicen o los voy a empezar a bloquear o a desactivar los comentarios porque no me causan gracia. Claramente, no tuvieron de cerca una situación de un familiar en terapia intensiva, al borde de morirse, el día que les pase, ojalá que no les sucede porque no les deseo el mal, puedan entender. Uno entiende cuando lo toca de cerca".

Cande se encuentra transitando un momento sumamente difícil, ya que al delicado estado de Chano se le suma el actual momento de salud de transita su mamá, Soledad Aquino, que está internada desde hace tres meses tras haber enfrentado un transplante de hígado. "Es algo que no lo escribí pero lo ví y me gustó mucho, me siento muy identificada. Algunas cosas sí, otras no, pero no se asusten. Hay mucha gente que me está escribiendo preocupada", expresó.

Y en ese sentido, explicó: "No puedo negar que estoy triste porque tengo a mi mamá internada desde hace tres meses. Es una situación muy difícil, que a uno es como que se le detiene el tiempo y la vida sigue pasando, pero para vos el tiempo se detiene ahí y perdés un poco la risa, las ganas de sociabilizar, todo. Sumado la pandemia, ¿no? Obviamente que me cuido extremamente porque lo que menos quiero es contagiarla a mamá de covid".

Al mismo tiempo, Lelé resaltó que la pandemia y la angustia que transitan las personas a raíz del COVID-19 también la entristece. "También me pone como muy triste todo lo que está pasando en el mundo, lo mal que veo a la gente, el enojo y la angustia que tiene la gente. Todo lo que pasa con los animales, verlos en cautiverio, en el matadero, que nadie haga nada... Es muy desesperante y me parece súper triste el mundo hoy en día", sentenció.