El duro descargo de Eugenia, la supuesta hija de Maradona: "Me molesta la forma en la que se fue"

Eugenia Laprovittola tiene 25 años y dice ser la hija de Diego Armando Maradona. De hecho, conoció al difunto ex DT de Gimnasia -club del que es hincha- en el predio de Estancia Chica, donde se habían movilizado los simpatizantes del club platense. Según cuenta, fue dada en adopción cuando tenía apenas unos días de vida, fue criada en Berisso por sus padres adoptivos y tiene un hermano mayor que en su momento fue arquero.

Desde entonces, sus padres movilizaron a los abogados y se presentamos en la Justicia: decidió pedir un ADN, aunque aclaró que no le interesa participar de la herencia de Diego sino que su único deseo es saber cuál es su identidad. "A Diego le diría que lo extraño muchísimo. Que a veces lo extraño tanto, que a la noche me pongo a mirar sus videos para no olvidarme su voz", sostuvo la joven en Vino para vos, por Kzo.

Y agregó: "Le diría que me hubiera encantado compartir más tiempo. Que me enoja, me molesta mucho la forma en la que se fue de este mundo. Me hubiera gustado cuidarlo. Siento que me hace falta, que hace falta su energía, su risa. Que para mí, ir a la cancha no va a ser lo mismo ya, porque él no va a estar. Y yo iba a la cancha a ver a Diego. Que a veces me gustaría que baje un ratito, porque creo que nos debemos una charla".

Según explicó esa charla que le quedó pendiente con el astro es lo más importante de su vida, ya que le gustaría contarle sobre los goles o las jugadas que suele hacer cuando se desempeña como futbolista. "Pero también sé que donde está, creo que está tranquilo. Que tiene esa tranquilidad que, por ahí, acá no tuvo. Y que está con ellos dos, con Doña Tota y Don Diego, que yo sé que es lo que él quería”, explicó.

En otro momento de la entrevista, sostuvo que guarda muchos recuerdos de Maradona, como camisetas y buzos que él mismo le regaló. Además, al final, con sus ojos repletos de lágrimas, concluyó: “Que no se preocupe que yo, acá, lo voy a defender toda mi vida. Nunca lo voy a dejar de querer. Y nunca lo voy a olvidar. Nunca”.

Su primera aparición mediática había sido en Secretos Verdaderos a mediados de enero. Sobre su madre biológica, había contado: "Ella tenía una pareja y en un encuentro con Diego quedó embarazada. Ella trabajaba en un bar de Buenos Aires. Cuando la pareja se enteró, le empezó a pegar en la panza para que me pierda. Era un contexto de mucha violencia y ella decidió darme en adopción”.