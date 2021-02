El duro descargo de Gianinna tras sentirse acosada por los medios: "Si no tuviera un hijo, ya me habría suicidado"

Desde el fallecimiento de Diego Armando Maradona, aquel 25 de noviembre del año pasado en su casa del barrio privado de San Andrés en Tigre, su hija Gianinna mantiene una feroz batalla mediática con el periodista Luis Ventura, a quien acusa de maltrato constante cada vez que habla públicamente de la investigación judicial iniciada por la muerte del "Diez".

En este contexto, la menor de las hijas del ex futbolista reveló que siente un hostigamiento permanente de parte de los medios de comunicación, y que si no estuviera bien parada en la vida, ya se "hubiera suicidado".

Gianinna dijo que se habría suicidado si no estuviera bien parada en la vida.

Después de haberle pedido que dejara de hablar de ella través de sus redes sociales, Gianinna finalmente atacó en los últimos días a Ventura con duros mensajes: “Esto no es periodismo, ¡es un hostigamiento diario! ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto pare? ¿Alguien me puede ayudar???”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, el periodista no se quedó callado, y le pidió que brinde una explicación de por qué tanto ella como su hermana Dalma no veían a su padre, a pesar de que sabían que estaba mal de salud. "¿Cuántas veces lo vieron en los últimos días que fueron los días decisivos de su vida?", le preguntó.

A raíz de esta situación, en las últimas horas la mamá de Benjamín Agüero (el hijo que tuvo con Sergio "Kun" Agüero) realizó un contundente descargo en las redes sociales, no solo contra Ventura, sino también contra la periodista Sandra Borghi.

Cabe destacar que la panelista del programa Nosotros a la mañana había cuestionado a las hijas del ex futbolista cuando el abogado Mario Baudry contó que en la casa del Diez había alcohol. “¿En toda esta historia, las hijas dónde estaban? ¿No veían lo que estaba pasando? ¿Dónde estaba Giannina?”, preguntó.

Gianinna dijo que se siente hostigada por los medios de comunicación.

Fue entonces que la hija menor del "Diez", al leer el título de una nota que decía "Tras las acusaciones de Luis Ventura, ahora Sandra Borghi apuntó contra Dalma y Gianinna”, se preguntó: “Después de leer este título y esta nota se me dispararon un montón de preguntas, una es esta. Si yo me suicido por todo lo que están diciendo de mí, ¿quién es culpable de la decisión que yo tomé por no aguantar más el hostigamiento constante?".

Y agregó Gianinna: “Nadie, ¿no? Porque nunca nadie se hace cargo de nada. Sueltan lo primero que se les viene a la mente y después les da igual, porque ‘es su trabajo’. Y si después se demuestra lo contrario, da igual. Si no tuviera un hijo, los pies sobre la tierra, la historia en primera persona, mis pocos amigos y mi familia, con el hostigamiento que siento desde que mi vida dio un vuelco, ya me hubiera suicidado".

Según detalló la joven en sus redes, actualmente está siendo contenida por profesionales de la salud, porque la situación que atraviesa la supera. “Si esperan que me suicide por las acusaciones que hacen hacia mi persona, lamento decirles que no, que soy fuerte y que aunque sus dedos acusadores me doblan, no me tiran. El tiempo les va a demostrar cómo fueron las cosas. Confío y sobre todo, confío en mi papá, que desde arriba me cuida 24/7. Sigan hablando, mientras tanto yo prosigo con mis sesiones de terapia para acomodarme”, cerró.

Dalma y Gianinna son criticadas por no haber ayudado a su padre con sus problemas de salud.

Dalma dio positivo de Covid-19

Por otra parte, en las últimas horas Dalma confirmó que tiene coronavirus. La actriz dio a conocer la noticia en Un día perfecto, el ciclo radial que conduce Gabriel Schultz y los hermanos Nicolás Cayetano y Julieta “Cayetina” Cajg –todos ex Perros de la calle– junto a la hija de Diego. “Estoy aislada con mi marido y Roma. Me siento bien, pero tengo la voz un poco rara, como resfriada”, contó.

Además, adelantó que el próximo viernes recibirá el alta y el lunes volverá a ocupar su lugar en el ciclo radial. Según reveló, comenzó con estornudos el martes pasado y decidió realizarse el hisopado. “Son 10 días de aislamiento, yo empecé el martes pasado y el viernes me dan el alta”, señaló y se mostró preocupada por su hija Roma: "Se porta espectacular, pero estoy permanentemente encima de ella porque no quiero que le pase nada”.