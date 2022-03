El duro descargo de Patricia Sosa tras revelar que "habló" con Rozín después de su muerte: "¿Son estúpidos?"

La muerte de Gerardo Rozín generó gran tristeza y pesar en el medio, y fueron muchos los artistas, conductores, periodistas, compañeros y amigos que lo despidieron con muestras de afecto y alguna anécdota. Pero fue Patricia Sosa la que causó un gran revuelo por sus dichos durante la entrevista que mantuvo con Implacables, el ciclo que se emite por la pantalla del Nueve. Allí, la cantante afirmó que habló con el conductor “en una cuarta dimensión”.

Si bien minutos más tarde se mostró furiosa con algunos periodistas, a los que trató de “estúpidos”, por levantar sus dichos, Sosa sostuvo que mantuvo una conexión en otro plano con Rozín. “Hoy cuando me duchaba, hablé con Gerardo Rozín porque entramos en la cuarta dimensión y el más acá y el más allá están muy cerca. Estamos conviviendo con seres espirituales”, arrancó diciendo.

Y agregó: “Yo le decía ‘los de acá estamos tristes, pero me contaron que ahí es fantástico. ¿Por qué paisaje estás? Mandame alguna señal’. Conversé, mejor dicho yo le hablé. Yo lo he querido mucho, lo quiero mucho, apoyó la música como ningún otro, en eso me hacía acordar a (Juan Alberto) Badía, porque nos dio un espacio que no teníamos, la música en vivo es muy difícil, el ir a tocar... y aparte no tenía pedía el hit, no subestimaba al público. Le debemos muchísimo a Gerardo”.

Si bien mantenía una relación de mucho cariño con el fanático de Rosario Central, la pareja de Oscar Mediavilla se mostró indignada y furiosa al ver que varios periodistas habían levantado sus dichos. “¿Son estúpidos? No jueguen con estas cosas. Es de mal gusto. Le dediqué unas palabras desde mi corazón. ¿Cómo me voy a comunicar?”, disparó, visiblemente molesta por la repercusión que tuvieron sus palabras.

El año pasado, Sosa había dado detalles sobre una experiencia espiritual que le permitió estar abierta a cuestiones que exceden lo terrenal. "Hace no tanto fuimos con Lucía Galán, en Córdoba, a visitar un señor amigo de ella que es médium, Rubén. Pero fuimos a charlar, no fuimos preguntar nada. Estábamos ahí, y de repente me empezó a agarrar una taquicardia y Lucía me dice tengo un calor que no doy más...", había contado.

De acuerdo con su historia, Rubén les comentó que en el lugar había presencias y comenzó a sacar una serie de fotos. De pronto la cantante vio que en una de las imágenes aparecía su padre (ya fallecido) sentado al lado suyo. "En el teléfono tengo la foto en la que aparece mi padre… Mi papa tenia como un buzo violeta, y como unos 50 años, porque el señor no explicó que se muestran de la manera que mas cómodos se sienten", reveló.

Rozín fue despedido el sábado, en la sala velatoria Caramuto de Rosario, ciudad natal del conductor, y luego, sus restos fueron trasladados hacia el Cementerio Israelita, donde se le dio el último adiós. Tal y como estaba acordado, el coche fúnebre pasó por el Gigante de Arroyito, el estadio de Rosario Central, antes de llegar al cementerio y el féretro del conductor estuvo adornado con una bandera con los colores del "Canalla".