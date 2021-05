Rial sobre su vacunación en Miami: "Tomé la decisión por la actitud soberbia de Zannini"

El periodista Jorge Rial reveló este viernes a través de su cuenta de Twitter que, después de haber esperado un turno que nunca llegó, tomó la decisión de viajar a Miami para vacunarse contra el coronavirus.

Según él mismo contó, como es paciente de riesgo, su familia le pedía que hiciera el viaje hace ya bastante tiempo, pero él quería esperar a que lo llamaran en la Argentina, cosa que hasta ahora no pasó. "La actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud", aclaró.

En un hilo de Twitter, comentó que se irá a vacunar a los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Miami, donde ofrecen muchas opciones para aplicarse la dosis.

"La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud", escribió.

En el texto Rial hizo referencia al caso del Procurador General del Tesoro Zannini, quien después de haber vacunado de manera VIP junto a su mujer con la Sputnik V, defendió su actitud.

“Me arrepiento de no haberme sacado la foto. Ni yo ni mi mujer (que también se vacunó) hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento de algo es de haberles dado la oportunidad de que nos critiquen, pero ellos no necesitan que yo cometa errores para que me critiquen”, dijo en diálogo con C5N.

En su descargo, Rial también aclaró que está harto de ver "como se vacunan personas no esenciales y amigos del poder", mientras él y otras personas se anotaron y esperan un turno que no llega.

"Decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia", admitió.

Hacia el final de su descargo, dijo que todos los que deciden vacunarse afuera sienten que toman la decisión con "con vergüenza" y como si fuera un privilegio. "Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito", cerró.

"No me arrepiento de vacunarme"

El Procurador General del Tesoro y Vacunado VIP, Carlos Zannini, sostuvo este martes que haberse salteado la fila para recibir una dosis junto a su mujer de la vacuna Sputnik V estuvo dentro de los parámetros de los grupos de riesgo e incluso consideró que otro de los que recibió de forma discrecional una vacuna, el periodista Horacio Verbitsky, cometió el único error de “sentir culpa” por lo que hizo.

En declaraciones al canal de noticias C5N, Zannini basó su argumentación en el detalle fino del "personal estratégico", al tiempo que advirtió que cumplía además con la edad y los requerimientos médicos para ser inoculado: “El 20 de diciembre surge la resolución 2883, yo acudo a la autoridad sanitaria, porque estoy incluido como mayor de 60 años, con enfermedades prevalentes y como autoridad decisional. Se podía hacer, fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en aquel momento”.

“Me arrepiento de no haberme sacado la foto. Ni yo ni mi mujer (que también se vacunó) hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento de algo es de haberles dado la oportunidad de que nos critiquen, pero ellos no necesitan que yo cometa errores para que me critiquen”, agregó en otro de los pasajes de la entrevista.