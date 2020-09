El duro momento de Diego Ramos: su padre falleció por coronavirus

El actor Diego Ramos comunicó hoy, a través de su cuenta de Instagram, la triste noticia de que su padre falleció como consecuencia del coronavirus (Covid-19). “Chau Pa! Terminé mi aislamiento por Covid positivo, mi mamá sigue aislada unos días más y mi papá, lamentablemente, no le pudo ganar. No me gusta aleccionar, pero si estás pensando ' mejor lo tengo y me lo saco de encima', te cuento que no está bueno”, comenzó Ramos en un texto que acompaño a una foto de su padre.

“No sabes quién se puede contagiar y cómo le va a afectar. Cómo te puede afectar a vos y qué vas a sentir. Se vive a veces con miedo, otras con incertidumbre y siempre en soledad. Faltan abrazos, besos y caricias. Por suerte, sobra amor y eso es lo que siempre va a quedar”, concluyó el actor en su dedicatoria.

En las apariciones mediáticas que tuvo durante la pandemia, Ramos remarcó que había que tener muchos cuidados y consciencia ante el Covid-19. En las últimas semanas además brindó distintas entrevistas virtuales a través de la plataforma Zoom. Allí promocionaba la obra de José María Muscari que se realiza de forma presencial en el teatro y también por streaming. Cauteloso y cuidando su intimidad y la de su familia, el actor había decidido mantener en reserva que había dado positivo de coronavirus, al igual que sus padres.

En el posteo que realizó este lunes el actor, se destacan los mensajes de sus seguidores, pero también de varios de sus colegas, que lo acompañan en este difícil momento. “Abrazo, amigo querido", escribió Griselda Siciliani, con quien compartió elenco en Educando a Nina. “Ray”, comentó Nancy Dupláa y agregó el emoji de un corazón rojo.

Ayer el Ministerio de Salud confirmó 206 muertes por coronavirus (Covid-19) registradas en las últimas 24 horas, por lo que la suma total de fallecidos ya llegó a 15.749. Además registró 8.841 nuevos casos que con estos registros, suman 711.325 positivos en el país, de los cuales 565.935 son pacientes recuperados y 129.641 son casos confirmados activos.

Un dato no menor es que del total de fallecidos que reporta la provincia de Buenos Aires en el día de hoy, 3.309 casos se encuentran pendientes de carga en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).

En las últimas 24 horas fueron realizados 15.171 testeos. Desde el inicio del brote se realizaron 1.905.361 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 41.989,8 muestras por millón de habitantes.

