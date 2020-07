Mirtha Legrand no aguanta más la cuarentena y ya sabe qué hará cuando la levanten

Después de más de cuatro meses de no hacer su programa y delegar la conducción a su nieta Juana Viale, Mirtha Legrand rompió el silencio en una breve entrevista en donde sostuvo que el principal problema que tiene es extrañar a su familia y amigos a quienes no puede ver debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19)

"¡Estoy bien! No es fácil soportar el encierro, tantos días. Lo peor es no ver a los seres queridos y a los amigos. Por momentos me dan ganas de salir, pero no lo hago", aclaró la conductora, en diálogo con el portal Ciudad.

Cabe destacar que en los últimos días, fue su hija quien reconoció que el aislamiento estaba atentando contra el ánimo de la reina de los almuerzos televisivos: "Siente que se le va la vida".

Lee más | "No quiero volver a la tele": Mirtha analiza su retiro tras la muerte de Goldie y su familia está preocupada

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Mirtha se encuentra recluida en su casa no sólo por la cuarentena, sino además debido a que por su edad forma parte del grupo de riesgo. Es que el coronavirus tiene una tasa de letalidad mayor en las personas mayores de 70 años y Mirtha ya pasó hace tiempo ese número.

Inquieta como cuentan sus nietos, Mirtha adelantó que tiene lo primero que hará cuando este habilitado es ver a su familia. “Sí, veré si está autorizado. ¡Si termina la cuarentena!”, agregó.

Lee más | “¿Quién sos?”: el tenso cruce en vivo de Mirtha Legrand con palito directo a Mariana Fabbiani

Cabe recordar que durante la cuarentena falleció su hermana, Goldie, lo que representó un duro golpe para Mirtha. En ese entonces, según ella misma relató, su hija, Marcela Tinayre, la visitó de forma asidua para hacerle compañía. “Sí, vino varios días cuando murió mi amada Goldy. Incluso, se quedó a dormir en el cuarto de huéspedes”, remarcó.