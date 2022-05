El duro momento que vivía Felipe Pettinato antes de la tragedia donde murió su amigo

Lo que pasó en el departamento de Felipe Pettinato no resultó demasiado sorpresivo para quienes lo conocen. Si bien ninguno de sus allegados esperaba semejante tragedia, y mucho menos la muerte de su amigo neurológo, todo sabían que el joven de 29 años pasaba un pésimo momento.

Esta no es la primera vez que Felipe permanece internado en un centro de salud por un cuadro psicológico, aunque sí es la primera vez que el hijo de Roberto Pettinato atraviesa un momento tan tremendo.

Durante la noche del domingo se inició un incendio dentro de su departamento ubicado en Belgrano, y ante las llamas que salían por las ventanas, los vecinos del edificio se evacuaron. Sin embargo, algunos quedaron adentro y tuvieron que ser socorridos por los bomberos que llegaron al lugar alertados por el fuego.

Cuando ingresaron a la propiedad encontraron una escena terrible: en el livign del departamento de Felipe hallaron el cuerpo carbonizado de un hombre, de quien luego se supo que se trataba de Rodrigo Melchor, neurológo y amigo de Pettinato.

Por lo que se pudo reconstruir, ambos jóvenes pasaron la tarde juntos y hasta salieron a un comercio para comprar fiambre con la intención de preparar unos sandwiches para la cena.

Allegados a Felipe comentaron a este sitio que ese mismo domingo Melchor fue hasta la casa de Pettinato porque lo había llamado diciendo que no se sentía bien. De hecho, al neurológo lo conoció en 2018 y si bien durante un tiempo lo trató (de forma que para la familia no fue nada correcta porque lo dejó encerrado en un departamento de zona norte), finalmente ambos quedaron muy cercanos.

La compañía de sus amigos para Felipe era todo, sobre todo porque hacía varias semanas que atravesaba situaciones complejas. Hace poco menos de un mes habría intentando quitarse la vida, y tras haberse recuperado de ese episodio, la semana pasada le habría dicho a un allegado que ya no quería vivir solo porque tenía mucho miedo.

Lo que trascendió es que estos pedidos de auxilio nunca fueron hechos a la familia directa, sino que Felipe le fue escribiendo a todos sus amigos, e incluso parecía que quería despedirse de ellos. A algunos les hacía saber cuánto los amaba, mientras que a otros les dejaba ver que no estaba bien.

Si bien después del incendio el hijo de Pettinato quedó primero internado por una intoxicación por monóxido de carbono, luego se supo que atravesaba un brote psicótico, y que en realidad esta no sería la primera vez.

Si bien es cierto que sus amigos y familiares se preocuparon ante el intento de suicidio, parecería ser que ninguno tomó cartas en el asunto y que habrían dejado a Felipe con sus miedos y su sensación de que nada iba a mejorar.

"No me sorprendió lo que pasó, no lo veía bien. Tuvo un intento... complicado, por decirlo de alguna manera hace pocas semanas. Estaba pidiendo ayuda", aseguró a este sitio alguien cercano al joven.

Lo que todos remarcan es que Tamara Pettinato, su hermana, es la que siempre lo cuida y le brinda su apoyo, tal como su madre, quien es súper perfil bajo. Ambas están hoy acompañado a Felipe, quien sigue internado y con custodia policial porque es el único testigo del hecho.