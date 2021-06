El duro reclamo de Valentino a Maxi López: "No me compraste nada para Navidad y..."

La interna entre Wanda Nara y Maxi López estalló el último fin de semana, cuando el delantero del Società Sportiva Sambenedettese de la Serie C de Italia aprovechó el Día del Padre para volver a hacerle un fuerte reclamo a su ex por no permitirle ver a sus hijos. "Feliz día del padre a todos los padres del mundo", empezó diciendo el futbolista en su cuenta de Instagram, junto a una foto con sus tres hijos frente a la torre Eiffel.

Y agregó: "Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben". Lo cierto es que a partir de los dichos del ex River y Barcelona, se dio a conocer que no solo no cumple con la cuota alimentaria de sus tres hijos, sino que además su deuda asciende a un total de 600 mil euros, algo así como 68 millones de pesos.

La cuota alimentaria, a las que accedió López cuando firmó el divorcio de Wanda hace casi ocho años, es por la suma de 12 mil euros mensuales e incluía vivienda, alimentos, vestimenta, educación, consultas médicas, empleada doméstica, actividades extracurriculares como fútbol, clases de guitarra o tenis; entre otros, viajes y gastos de la camioneta de Wanda (patente, seguro y nafta).

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De hecho en mayo del año pasado, la mediática le ganó una instancia del juicio por alimentos a su ex marido, que a su vez fue declarado como "deudor alimentario" y embargado para comenzar a compensar los días de atraso en el pago. De esta manera, Maxi no sólo debía cumplir con la cuota mensual, sino que además tenía que abonar una multa diaria de 100 euros por el constante "incumplimiento en el pago”.

En medio de este contexto, Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, dio a conocer uno de los últimos conflictos familiares que hubo en la familia. “Me contó Wanda ayer que el nene (por Valentino) le dijo ‘papá, para navidad y mi cumpleaños no me regalaste nada, ¿por qué no me regalás el último celular que todos mis amiguitos del colegio lo tienen?’. Y el padre le dijo ‘yo me compro el 12 plus y te doy el que yo tenía’", contó la letrada.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Rosenfeld confesó que el hijo mayor de la empresaria y el delantero le hizo este reclamo a su padre a través de una comunicación telefónica. "No sé cuál era el que tenía pero la verdad que eso le molestó, como mil cosas más”, destacó la abogada al tiempo que aseguró que es Mauro Icardi el que le da todos los gustos y mantiene a los hijos que su esposa tuvo con López.

Según la letrada, si bien es el delantero del Paris Saint-Germain el que le compra todo a los chicos, aclaró que el nene de 12 años quiso hacerle ese pedido específicamente a Maxi López como una forma de reclamo de atención. “Mauro le compra todo, pero el nene quiso pedirle al papá”, explicó Rosenfeld y sentenció, sobre la publicación que hizo Maxi en el día del padre: "El posteo le súper molestó a ella y a los chicos. Hay un audio que incluso Wanda me lo reenvió en el que el nene mayor le pide por favor al padre, no solamente que saque ese posteo, sino que también que por favor se abstenga de lastimar a su madre”.