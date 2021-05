El duro relato de Jimena Campisi, sobre la relación de Tomás Costantini con su hijo: "Pasaron cosas gravísimas"

Después de varios años, Jimena Campisi volvió a reaparecer en el plano mediático para denunciar que el padre de su hijo Milo, el empresario Tomás Costantini, no cumple con cuota alimentaria y que, además, no se vincula con el menor. "Háganse cargo de lo que le corresponde a Milo. Bastante daño psicológico le hicieron así que tengan al menos la dignidad de dar la cara y cumplir con la Ley. Muchos millones y cero valores, qué tristeza", escribió en las redes sociales.

A través de un descargo que publicó en su cuenta de Instagram, reveló que el hijo de Eduardo Costantini no ve al pequeño Milo desde hace más de ocho meses y que tampoco se presenta a las audiencias judiciales. "Tuvieron que citar a sus abuelos y tampoco quisieron aparecer. Soporté ocho años de una cuota alimentaria ridícula para que, por los menos, genere un vínculo", remarcó, tan angustiada como enojada, y apuntando contra la familia Costantini.

Lo cierto es que este viernes, Campisi enfrentó las cámaras de Los Ángeles a la mañana y reveló que realizó una denuncia penal contra Tomás por algo que el empresario le habría hecho pequeño Milo. “Fuera de lo que es la cuota alimentaria, pasaron cosas gravísimas en la casa de Tomás como hacer diferencia con sus hermanos. No lo ve hace ocho meses. No llegamos a ningún acuerdo, no sé si es que no lo quiere o no le interesa, no sé cuál es el problema”, dijo.

Si bien prefirió no dar muchos detalles de la acusación contra su ex marido, aclaró que la causa está en manos de un juzgado de Tigre. “Estoy hace ocho años haciendo audiencias, aceptando cualquier cuota ridícula con tal que haya un vínculo y de tener un poco de paz y tranquilidad en la familia. Por suerte, paralelo a esto Milo va a un colegio que es buenísimo que sí se lo paga Tomás pero no coincide con la cuota alimentaria que le pasa”, resaltó.

Y agregó: "Nunca llegamos a tener un buen vínculo familiar, pero de parte de Tomás. Yo siempre estuve abierta a decir ´¿querés ver a mi hijo?´, se los llevé a los abuelos, hice miles de cosas para generar el vínculo. Hemos firmado acuerdos con Tomás para que tal día lo pasara a buscar, pero esos acuerdos en la vida se cumplieron. Yo a mi hijo lo crié sola, Tomás ni siquiera lo venía a buscar y no lo llevaba a fútbol".

En ese sentido, Campisi explicó que actualmente, Costantini está abonando 50 mil pesos por la cuota alimentaria de Milo. “Hoy decido hacer un punto final y digo: bueno, no te haces cargo, págale la cuota que realmente corresponde para Milo. Hoy en día está pagando 50 mil pesos”, detalló y explicó que con eso paga 30 mil pesos de expensas y que el resto no es suficiente para mantener al menor.

El conflicto entre ambos comenzó en 2012: ambos se separaron cuando la ex modelo transitaba el embarazo de Milo. "Me separé embarazada, yo estaba plenamente enamorada y Milo fue buscado. Yo me separo porque cuando quedé embarazada, Tomás comenzó a salir todos los días de joda, me empiezan a llegar mensajes con comentarios de todo tipo, llegaba borracho y desaparecía por tres días. La pasé súper mal y lo mejor que hice fue separarme", contó.

Y cerró: "Siempre confié en que algún punto, quizás, le puede dar ese amor a Milo o verlo, que sea el padre que un nene necesita. Pero no lo logró y no lo va a lograr. No sé si no lo quiere o no le interesa, después de circunstancias grosas, gravísimas, que pasaron en lo de Tomás, decidí poner un punto final. Ya siento que es violencia económica y por todos lados, pasé por todas las audiencias para que me dé una respuesta. Pero ni siquiera proponen".