El duro testimonio de la amiga de Nannis contra Caniggia: "Vi un abuso de él y cómo la golpeaba"

En septiembre del año pasado, Mariana Nannis golpeó fuerte en la justicia y denunció a su ex marido, Claudio Paul Caniggia, por "ocultamiento del patrimonio conyugal en cuentas del exterior". La mediática acusó al ex delantero de la Selección Argentina de "desviar fondos del patrimonio matrimonial con cuentas offshore" y de "estar preparándose para realizar negocios producto del ilícito denunciado en diversos países y paraísos fiscales".

Según señalaba aquella denuncia, Caniggia "estaría viajando a Cancún, México, vía Aerolíneas Argentinas, con fines de perpetrar maniobras de lavado de dinero producto de las causas de marras, como de otras causas que son investigadas en el país, entre ella la causa de los parques eólicos”. Pero la respuesta del padre de Axel, Alex y Charlotte Caniggia, no se hizo esperar: "Usa la Justicia (por Nannis) para desahogar sus caprichos y su despecho”, aseguró.

En El run run del espectáculo (Crónica), dieron a conocer el mensaje en el que Claudio acusa a su ex de violar el bozal legal y agrega: “La información que está circulando en los medios, promovida por mi ex mujer, Mariana Nannis, es totalmente falsa. No he tenido vínculo alguno con los espurios negocios que pretende atribuirme. Niego categóricamente haber participado en mi vida en algún tipo de maniobra ilícita".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Desde entonces, el ex matrimonio guardó silencio hasta ahora. Y es que mientras que el millonario divorcio avanza, Soraya, amiga de Nannis, se refirió al matrimonio que tuvo la mediática con el "Pájaro" durante 33 años y remarcó que estuvo signado por la violencia de género. “Yo estuve solamente una vez con ellos en el 93 en Miami y por eso me separé un tiempito de Mariana. Ella me llamaba acá a Suiza desde Marbella y yo escuchaba los gritos y las patadas a Mariana”, recordó.

Según contó, Mariana Nannis la llamaba constantemente entre lágrimas para contarle las aberrantes cosas que le hacía el ex futbolista. “Ella me llamaba muchas veces a la noche llorando y gritando. Yo le pedía que llame a la policía y escuchaba cómo golpeaban la puerta- Yo vi una sola vez que le pegaba. En el 93 vi un abuso de él, la golpeaba. En ese momento le dije ‘Mariana, dejá esto’”, detalló en diálogo con Nosotros a la mañana

Y continuó: “Ella vivió 33 años un infierno. Él la envolvía. La gente psicópata hace eso. Ella tenía las valijas preparadas incluso antes de tener hijos y él se arrastraba pidiéndole que se quede y diciéndole que la amaba. Después cuando tuvo a los hijos, lo mismo. ‘¿Quién te va a agarrar? ¿Qué hombre te va a agarrar con tres hijos?’. La envolvía y por eso yo estuve unos años separada de ella, porque yo no estaba de acuerdo con eso”.

Durante la charla, Soraya también habló de la trágica muerte de Nélida, la madre del ex futbolista, en 1996. “Cuando se suicidó la madre todos dijeron ‘fue Mariana Nannis’, pero en realidad, la madre de él era depresiva crónica. El hijo la negaba y, sobre todo, la familia de Mariana que no se por qué. Un día la madre no aguantó más y se tiró por el balcón” , afirmó.

Luego de varios meses de guardar silencio, Mariana Nannis reapareció en las redes sociales durante los últimos días del 2020 y, una vez más, había vuelto a apuntar contra Sofía Bonelli, la actual pareja de su ex. Sin ir más lejos y a través de sus historias de Instagram, la mediática realizó una muy desagradable provocación al acusar a la novia del ex futbolista de haberse realizado una cirugía de cambio de género.

Lo cierto es que la respuesta a las fuertes acusaciones de Nannis de parte de Bonelli no tardó en llegar. “Ya no sabe con qué joderme. Es lamentable. Yo me operé las lolas, la nariz porque se me cantó como cualquier mina. Mariana se operó toda en Marbella y se lo hicieron mal, no es mi culpa... No me mueve un pelo, no entiendo por qué está obsesionada con el tema de los travestis. Yo no soy una travesti... ", había dicho.