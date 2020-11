El ejemplo de Xavier: perdió la plata que ganó en Menudo y se convirtió en un especialista en finanzas de fama mundial

La historia de Xavier Serbia es una de las más singulares dentro de Menudo. Era uno de los integrantes del grupo más queridos por las chicas, estuvo en Menudo en un momento de extraordinario éxito de la banda, con una de sus formaciones más emblemáticas: la que compartía con René Farrait, Johnny Lozada, Ricky Meléndez y Miguel Cancel. Esa es la formación que grabó el disco Quiero ser, con hitazos como Súbete a mi moto y Claridad, que Menudo seguiría interpretando hasta el fin de sus días. Para algunas fans, la que integró Xavier es "la" formación de Menudo, y no hay dudas de que fue esa la etapa en la cual el grupo proyectó su fama a todo el mundo.

Pero algo no funcionó. Xavier perdió la mayor parte del dinero que había ganado en Menudo por culpa de un mal manejo financiero, que él cree que tuvo algo de delictivo. Para que no le vuelva a pasar algo semejante, se internó en el mundo de la economía y las finanzas y hoy es una de las caras visibles de CNN en español, donde no sólo habla de economía global sino también de acaso el tema que más lo apasiona: el manejo de las finanzas personales. En diálogo con la periodista venezolana Shirley Varnagy, Xavier repasó su dolorosa historia de superación.

"Yo salí de Menudo y firmé un contrato solista. A los dos años me cansé y me dediqué a ser empresario. Algunas cosas me salieron bien y otras me salieron muy mal. Entonces comprendí que tenía que ir a la universidad y prepararme. Hice una maestría en Economía, hice una maestría en Administración de Empresas con especialización en finanzas. Me dediqué al tema del dinero porque me di cuenta que había que llevar una educación financiera. En parte por la experiencia mía, porque perdí plata, el dinero que había producido en Menudo, y también porque me di cuenta que es el analfabetismo del siglo XXI. Si tú no estás preparado en el manejo del dinero vas a fracasar, te vas a equivocar en las decisiones que tomes y vas a fracasar", contó.

¿Quién estafó al bueno de Xavier? Pues un inescrupuloso broker de bolsa. Así lo cuenta él:

-El dinero que produje en Menudo se invierte y se le da a un corredor de bolsa de una multinacional que tenía la responsabilidad legal de manejarlo. Había un custodio, porque yo era menor de edad. El custodio se suponía que cuidaría los intereses del menor.El custodio le entrega la responsabilidad a este broker que iba a manejar el dinero. Y él se pone a especular en la bolsa. El petróleo estaba disparado, una letra en los Estados Unidos estaba pagando el 12 por ciento, hoy está pagando el 1 por ciento. En vez de tomar una decisión prudente y manejar del dinero de un menor, lo que hizo el broker fue ponerse a especular en la bolsa: comprar y vender acciones con el único fin de generar comisión. Los brokers ganan plata con cada operación, tienen comisiones. Entonces él generaba compras y ventas con el único fin de enriquecerse los bolsillos y los de sus superiores. Esa compra-venta me hizo perder el 60 por ciento del portfolio invertido en sólo un año. Mi custodio descubre eso, ve una diferencia sustancial, se contratan peritos y los peritos descubren que hay un problema de fondo. Se empieza a investigar, mi custodio pone una demanda -yo no podía hacerlo porque era menor de edad-, ellos contraatacan, alegando que las decisiones no eran del broker sino del custodio. Esto no era así, pero yo tenía que probarlo judicialmente y decidí llegar a un arreglo fuera de corte.

Xavier sacó algunas conclusiones de esta experiencia dolorosa, que le sirvieron para el resto de su vida. De ahí en adelante, nadie que no fuera él tomaría decisiones importantes sobre su dinero.

-La ignorancia es el peor amigo del hombre. El hombre puede ser la persona más bondadosa o puede ser el lobo que te va a comer si tu eres un cordero. (...). Lo que descubrí con esto es que si no tienes el conocimiento financiero, si no conoces las complejidades de cómo se maneja el dinero, vas a ser víctima. Y el resultado final, a veces uno es el que paga el precio. Terminas pagándole a los demás, contratas abogados, les tienes que pagar para que te ayuden a investigar pero ya es plata que vas perdiendo. El gobierno quieres sus impuestos, el ladrón te va sacar la plata, el asesor te va cobrar. Si tu no sabes que todos esos pagos salen de tu bolsillo, vas a terminar perdiendo. Por eso me dediqué a la educación financiera.

Más relajado, Xavier se animó a revelar quién cometió el grave error de contratar al broker.

-El custodio de mi dinero era mi madre. Hubo una serie de errores por el pobre manejo del dinero. Si tu no sabes distinguir entre una persona seria y un lobo vestido de cordero, pues vas a cometer un error. Afecta, porque estás viendo que el trabajo que hiciste se fue por la borda, afecta porque toca botones emocionales dentro de la familia. El dinero puede generar pasiones encontradas: odios, rencores, amor, compañerismo. Nosotros tenemos que saber bien cómo manejar ese instrumento y todo empieza con uno. No me distancié de mi madre, pero ese conflicto revolvió mucha basura, porque yo veía que se cometieron muchos errores. Y si fuimos muy habilidosos parra poner un chico a trabajar y ser un profesional y un hombre de negocios desde muy pequeño, ¿por qué no lo entrenamos en el manejo del dinero, qué pasó, dónde nos equivocamos? Parte de esa revisión nos ha ayudado a ser mejores. Al final como familia,nos dijimos que si queríamos ser mejores teníamos que enfrentar la realidad y ver dónde nos equivocamos.