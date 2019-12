El embarazo de Pampita y el guiño secreto de la “China” en plena separación de Benjamín Vicuña

Después de la fastuosa boda en el Palacio Sans Souci, Carolina "Pampita" Ardohain y su flamante marido, el empresario Roberto García Moritán, armaron las valijas y partieron rumo a París. La pareja disfrutó de diez días en la Ciudad de la luz y, pese al momento que sufrió la modelo -le robaron el celular-, anunciaron a su regreso que están buscando un hijo. "Fuimos a llevarle la carta a la cigüeña, vamos a ver qué pasa", confesó contento el empresario, al momento de ser abordado por los medios en el aeropuerto de Ezeiza.

En efecto, la pareja empezó a salir a mediados de agosto y el pasado 22 de noviembre celebraron su unión. Sin embargo, recién ahora comenzarán a convivir. "Ahora empieza la convivencia. Voy a ver si deja tirada la toalla, si ronca. Bueno, algo ya chequeé", bromeó la modelo. La pareja decidió ensamblar su familia en la lujosa mansión de Barrio Parque que alquila la modelo. "Es principalmente porque mis hijos van al colegio cerquita y era mucho cambio este año. Pero veremos el año que viene qué hacemos. Él vivía en San Isidro. Hoy vendrá con la valijita", anticipó "Pampita".

"Ella tiene muchas ganas de volver a ser mamá y fue algo que hablaron antes del casamiento. Nunca se lo ocultaron a sus amigos. Además, el hecho de que sus hijos se lleven tan bien entre ellos los envalentonó a tomar la decisión", advirtieron a BigBang desde el entorno de la modelo, al tiempo que aclararon: "¡No se casó embarazada! Caro es súper tradicional, nada que ver. Pero sí es cierto que empezaron a buscar y que quieren que llegue lo más rápido posible".

El veloz romance que culminó con el casamiento no fue algo que sorprendió a los amigos de la modelo. Sin embargo, quienes conocen a Benjamín Vicuña aseguran que la noticia fue un baldazo de agua fría que potenció la crisis de pareja que ya tenía con Eugenia "la China" Suárez. Días antes de la ceremonia, la wedding planner de la modelo dejó trascender en los medios que Carolina le había extendido una invitación al padre de sus hijos y a la ex Casi Ángeles. Si sabía o no que estaban en crisis, eso sólo lo puede decir "Pampita". Sin embargo, desde el entorno de la "China" reconocen que la pareja se sintió incómoda y presionada.

Finalmente, ni la "China", ni Vicuña asistieron a la boda. Por ese entonces, la separación era sólo un rumor. El chileno se excusó por motivos laborales: estaba grabando una tira en Chile. Eugenia, por su parte, terminó las grabaciones de Argentina, tierra de amor y venganza y partió a Miami junto a sus hijas Rufina y Magnolia. La separación ya era un hecho, pero hasta entonces ambos seguían negándola.

Lo que pocos saben es que la decisión de mantener en secreto la separación fue tomada por la "China". ¿El motivo? No opacar el gran día de "Pampita" y evitar que en "su día" los medios le preguntaran por Vicuña. En efecto, la actriz esperó cuatro días y recién ahí confirmó desde Estados Unidos la separación con el chileno. "Quiero decir a favor de la China, que es cierto que decidió contar su separación una vez que pasara el casamiento de Pampita. Esto es cierto y es un buen gesto de la China Suárez. Lo podría haber tirado en la previa del casamiento y todos le iban a ir a preguntar en el casamiento por esto a Carolina en la boda. Nobleza obliga, hay que decir que estuvo bien", confirmó el periodista Ángel De Brito, a quien la "China" le dio la exclusiva de su separación.

Al regresar al país, la modelo se enfrentó con la incómoda pregunta: "¿Sabías que la 'China' demoró el anuncio para cuidarte?". Incómoda, la modelo optó por mirar para otro lado y evitó brindar precisiones al respecto. "De ese tema no hablo, ya lo saben", se excusó.

Cronología de dos anuncios bien planificados