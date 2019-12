El embarazo secreto de Meghan, el desesperado pedido de Kate y el plan de Harry que sacude a la Corona

"Nadie ha tenido la gentileza de preguntarme si estoy bien". Esas fueron las palabras que Meghan Markle pronunció en la polémica entrevista que dio durante su reciente gira por África que sacudieron por completo a la Familia Real inglesa. El documental, elaborado por uno de los mejores amigos del hijo menor de Lady Di, no sólo contó con la aprobación de Harry, sino que fue el príncipe quien, frente a un sinfín de especulaciones sobre el vínculo que mantiene con su hermano mayor, reconoció que la relación con William no atraviesa un buen momento. La orden de la Reina, el intempestivo llamado de Kate y la furia del heredero al trono británico.

"La relación entre Meghan, Harry y la Familia Real es mala desde que se anunció el compromiso. William no aprobó la velocidad con la que su hermano menor decidió pasar por el altar y le expuso sus dudas. Ese fue el principio del fin. Harry lo tomó como una señal de desaprobación a su pareja y no hizo otra cosa que rebelarse desde entonces. Llegó a amenazar, como lo hizo años después de la muerte de su madre, con abandonar la Familia Real", reconocen desde el Palacio.

Harry tardó más de 20 años en poder hablar de su madre, la difunta princesa de Gales. "Perder a mi mamá, no sólo fue doloroso. Fue un dolor como ningún otro. Lo tapé y lo negué durante muchos años. Hasta que un día decidí comenzar un tratamiento psicológico, es por eso que ahora respaldo tanto las causas que tienen que ver con la salud mental", reconoció el príncipe quien, antes de comenzar terapia, le había expresado a su padre y a su abuela su profundo deseo de abandonar la Corona y llevar una vida "normal".

Ese es el fantasma que por estas horas atormenta a la Reina: teme que su nieto preferido deje la "Firma". La última decisión de Harry de pasar la Navidad en Estados Unidos junto a su suegra, su mujer y el pequeño Archie no hizo más que alentar los rumores que circulan ya desde hace tiempo. "El miedo de la Familia Real es que la idea de instalarse en Los Ángeles sea algo más que una especulación de los medios. Creen que existe una posibilidad concreta de que Harry renuncie a su título y abandone el Viejo Continente".

El temperamento de Meghan también fue otro de los motivos que desató la guerra interna. "William cree que les quiere robar protagonismo, siendo ellos los que tienen la mayor responsabilidad que es en un futuro gobernar Inglaterra. El peso real del protocolo cae sobre él, Kate y sus hijos. Por eso, siempre fue muy crítico sobre el modo en el que su hermano y su cuñada se manejan con los medios. Les pide que bajen el perfil y que cumplan con las reglas, pero hasta ahora jamás le hicieron caso".

William, en efecto, comenzó a tomar decisiones muy importantes en los últimos tiempos. Con la Reina próxima a cumplir 94 años, las opiniones de William comenzaron a tener aún más fuerza. "Fue él, por ejemplo, quien le sugirió a la Reina que el príncipe Andrew abandonara la vida pública después del escándalo que lo vinculaba con la explotación de menores. También fue él quien sugirió que la princesa Beatrice pague su propia boda y se opone a extender la Familia Real, reforzando la postura de su propio padre, el príncipe Carlos. Los dos creen que la atención debe reducirse a los herederos al trono y en Harry, nada más. De lo contrario, creen que se pone en riesgo la Corona".

"Las órdenes de William no le caen nada bien a Harry. Siempre supo que el heredero al trono era su hermano, pero lo vive como una opresión injusta. Además, nadie le saca de la cabeza que, en realidad, nunca aceptó a su mujer. Es por eso que el vínculo no sólo se enfrió, sino que se encuentra en el peor momento. Ni siquiera se hablan, en especial después de la dura entrevista que dio Meghan en África".

La Reina intentó poner paños fríos, pero no lo logró. Fue por eso que le pidió a Kate Middleton, quien ya se prepara para ser la nueva Reina, que interceda y reconcilie a los hijos de Lady Di. "Kate sabe que si Meghan y Harry abandonan la Casa Real de los Windsor sería un desastre. Desde hace tiempo intentó acercarse a Meghan, pero las dos tienen temperamentos muy fuertes. No se llevan bien y ya ni siquiera guardan las formas en público. Sin embargo, fue Kate quien levantó el teléfono tras la entrevista y se puso a disposición de su cuñada", destacan.

"Viví lo mismo que vos, sé por lo que estás pasando. Pero no podés salir y hablar en los medios sobre este tema. Es mejor que todo lo charlamos en privado. Estoy para ayudarte en todo lo que necesites", aseguran que le dijo a Meghan. Del otro lado: silencio. En efecto, los medios británicos ya dan por hecho que la decisión de Harry no tiene marcha atrás y que el viaje a Los Ángeles será aprovechado para comprar una cosa y comenzar la mudanza.

Archie y Harry: dos gotas de agua

De acuerdo a los medios estadounidenses, la ex actriz ya les habría anticipado a sus amigos que la estadía en su país podría extenderse. "Fue muy duro atravesar mi primer embarazo en el Reino Unido. Me sentí sola, sin ayuda. Son muy fríos. Además, los medios me tratan muy mal. No sé si lo soportaría una segunda vez", aseguran que les dijo. Frase que, claro, no hace más que alimentar el segundo gran rumor: todo indica que la duquesa estaría en la dulce espera y que el anuncio podría formalizarse en el mes de febrero, una vez cumplido el primer trimestre.

"Se especuló mucho sobre la posibilidad de que Meghan estuviera embarazada, casi desde el momento en el que dio luz a Archie. Sin embargo, estas últimas semanas muchos notaron un cambio en su vestimenta que llamó la atención", advierten los tabloides británicos. Embarazada o no, lo cierto es que la duquesa ya anticipó que, en caso de volver a esperar un hijo, no sólo quiere disfrutar del embarazo en Estados Unidos, sino que además la intención es criar al pequeño Archie en Los Ángeles, algo que la Reina no está dispuesta a aceptar, pese a que la ley le impide tomar cartas en el asunto.

